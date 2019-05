Les deux joueuses ne s'étaient plus affrontées depuis le début de leur brouille en 2017, après la décision de Garcia de tourner le dos à l'équipe de France de Fed Cup et de stopper son association avec Mladenovic en double. Leurs relations se sont apaisées depuis le début de l'année, qui a vu le retour de Garcia en Fed Cup, ce que confirme la poignée de mains cordiale et la bise entre les deux jeunes femmes après la balle de match.

Au 2e tour, Mladenovic affrontera la Suissesse Belinda Bencic, qui reste sur une demi-finale à Madrid.