Après avoir été systématiquement sortie d’entrée dans tous les tournois qu’elle avait disputés depuis le début de saison, à Brisbane, Sydney (au premier tour des qualifications), l’Open d’Australie et Saint-Pétersbourg, Kristina Mladenovic a réalisé une superbe performance mardi à Sydney, en éliminant la numéro un mondiale Naomi Osaka au deuxième tour (6-3, 6-3), signant au passage sa deuxième victoire de l'année après son succès au premier tour contre l'Omanaise Fatma Al Nabhani.

"J’ai beaucoup travaillé pour changer certaines choses, quitte à faire un pas en arrière pour s’améliorer et revenir où j’étais, c’est-à-dire dans le Top 10. C’est mon objectif, confie, sur le site de la WTA, celle qui est descendue au 67e rang mondial. Mais je ne suis pas focalisée sur le classement, et plus sur ce que je produis sur le court. Même si le résultat n’avait pas été positif, j’aurais été heureuse après ce match, parce que je sens que mon tennis est revenu."

Elle affronte mercredi Carla Suarez Navarro pour une place en quarts de finale du tournoi émirati.