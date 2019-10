Longtemps, cette saison, les quarts de finale auront été un cap infranchissable pour Kristina Mladenovic, capable tout de même d’atteindre ce stade de la compétition à cinq reprises (Monterrey, Istanbul, Rome, Nottingham, Washington). Mais les grosses performances, notamment contre les joueuses du Top 10, restaient trop rares… (*)

Jusqu’à cette fin d’année 2019 fructueuse: un mois après avoir signé ce qu'elle qualifiait elle-même comme "une des plus belles victoires de sa carrière" aux dépens de la n°4 mondiale Elina Svitolina à Zhengzhou, la Française, déjà assurée de redevenir n°1 tricolore dans le prochain classement mondial (elle pointe cette semaine au 45e rang, ndlr), a signé une nouvelle performance de choix pour s'ouvrir à nouveau les portes d'une demi-finale au tournoi de Moscou, inspirée visiblement par la Russie, puisqu’elle y avait non seulement décroché son premier et unique titre du côté de Saint-Pétersbourg, mais aussi mis fin à une abominable série noire de quinze revers de rang.

Bertens privée de Masters

"Kiki" était cette fois opposée à Kiki... Bertens, n°8 mondiale, et l'heure était bien à la confirmation de cet élan positif avec à la clé une nouvelle victoire en 3 sets (6-4, 2-6, 6-1), tout comme la veille face à Anastasija Sevastova, tête de série n°6. Un troisième bras de fer de plus de 2 heures (2h07) en trois matches, au terme duquel s'impose une Mladenovic, pleine de panache - 11 de ses derniers 13 points gagnés au filet - et même toute proche d'infliger une roue de bicyclette à la Néerlandaise (qui abattait ici sa dernière chance d’accéder au Masters, ndlr), sauvée de cette humiliation par un dernier break sans conséquence.

Pour la première fois dans le dernier carré de cette Kremlin Cup, celle qui fut n°10 mondiale affrontera pour une place en finale la gagnante du match opposant la Belge Kirsten Flipkens, issue des qualifications, à la Suisse Belinda Bencic (n°3), autre prétendante à la qualification pour le Masters.

(*) Mladenovic avait toutefois su dominer plus tôt dans la saison Naomi Osaka à Dubaï et Ashleigh Barty à Rome.