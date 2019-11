Pour la deuxième année consécutive, Kristina Mladenovic et Timea Babos se sont adjugé le Masters féminin, ce dimanche à Shenzhen, en Chine.

Respectivement cinquième et sixième mondiales en double, la Française et la Hongroise ont eu raison en finale de la Taïwanaise Su-wei Hsieh et de la Tchèque Barbora Strycova, lesquelles pointaient à l’entame du tournoi aux quatrième et premier rangs de la hiérarchie WTA.

Deux petits sets et 1h06 de jeu ont suffi au bonheur des deux jeunes femmes, victorieuses 6-1, 6-3. Avec à la clef pour Timea Babos un troisième sacre d’affilée à cette échelle puisque la Magyare avait déjà remporté les Finales WTA en 2017 à Singapour, alors associée à la Tchèque Andrea Hlavackova.

Pour Kristina Mladenovic, lauréate des Internationaux de France au printemps dernier au côté de sa partenaire hongroise, il s’agit là d’une préparation idéale en vue de la finale de la Fed Cup, le week-end prochain en Australie.