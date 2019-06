Absente des courts depuis son abandon à Saint-Pétersbourg fin janvier, en raison d'une blessure à l'épaule, Maria Sharapova a réussi son retour à la compétition ce mardi sur le gazon de Majorque.

Après un premier acte très disputé, où elle aura dû sauver deux balles de set dans le tie-break (10-8), la Russe a déroulé dans la seconde manche pour dominer Viktoria Kuzmova (7-6 [8], 6-0).

Au 2e tour, Sharapova pourrait retrouver la tête de série n°1 du tournoi, Angelique Kerber.

