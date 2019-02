Après avoir éliminée deux Top 10 (Kiki Bertens et Angelique Kerber), Elise Mertens a parachevé une semaine de rêve à Doha en battant Simona Halep, 3e joueuse mondiale, en finale ce samedi. Malgré la perte du premier set, la Belge, 21e au classement WTA, est venue à bout de la Roumaine en trois manches (3-6, 6-4, 6-3) et 2h06 de jeu, s’adjugeant du même coup le 5e titre de sa carrière.

Simply stunning! @elise_mertens puts together a gutsy comeback 3-6, 6-4, 6-3 to take the #QTO2019 title! pic.twitter.com/Osfluv8vNk