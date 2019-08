Cincinnati: Keys résiste à Kuznetsova et remporte la finale

Le combat a été âpre ce dimanche entre Madison Keys et Svetlana Kuznetsova, en finale du tournoi de Cincinnati. Au terme d’une rude bataille, l’Américaine a remporté le tournoi américain face à son adversaire russe (7-5, 7-6 [5]).

C’est le cinquième (et le plus important) titre en carrière pour Keys, qui fait un peu plus le plein de confiance avant l’US Open, dont elle a atteint la demi-finale l'an passé.

Pour Kuznetsova, la semaine a été belle malgré la défaite en finale. La Russe, 153e au classement et longtemps blessée, a enchaîné trois victoires face à des Top 10, ce qui ne lui était jamais arrivé jusque-là. Elle retrouvera pour sa part le Top 70 dès lundi, grâce à sa performance.