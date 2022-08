Rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Ce dimanche, la Française Caroline Garcia, 35eme joueuse mondiale et issue des qualifications, a remporté le tournoi WTA 1000 de Cincinnati aux Etats-Unis, sur dur, contre la Tchèque Petra Kvitova, 28eme joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 6-4) et 1h36 de jeu. Jamais une joueuse issue des qualifications n'avait remporté un WTA 1000. Dans la première manche, la Française a fait le break d'entrée, avant un double-break à sa deuxième tentative. Tout en ayant dû, entre ses deux breaks, sauver deux balles de débreak. A 4-1, la Tricolore a de nouveau dû sauver deux nouvelles balles de débreak. Mais forte de ce double avantage encore en poche, Caroline Garcia est allée conclure et empocher cette première manche, à sa première opportunité (6-2).

Pas de 30eme titre pour Kvitova

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la moins bien classée des deux a de nouveau fait le break d'entrée. Par la suite, la 35eme joueuse mondiale a été mise en danger sur son propre service, et a même dû sauver une balle de débreak à 2-1 puis trois dernières à 3-2. Avec encore un avantage en poche, la joueuse qui a disputé les qualifications a fini par triompher, sur sa toute première balle de match (6-4). Petra Kvitova, qui disputait sa 41eme finale sur le circuit WTA, ne décrochera pas son 30eme titre, le deuxième de l'année après l'édition 2022 du tournoi WTA 500 d'Eastbourne en Grande-Bretagne, sur gazon. La Tchèque pourra malgré tout se consoler lundi prochain, lors de la publication du prochain classement WTA, puisqu'elle va gagner un total de sept positions et remonter ainsi à la 21eme place, elle l'ancienne numéro deux mondiale.



Garcia, future 17eme mondiale

De son côté, Caroline Garcia, ancienne quatrième joueuse mondiale et qui disputait sa treizième finale sur le circuit WTA, remporte son dixième titre, le troisième de cette année, après l'édition 2022 du tournoi WTA 250 de Bad Hombourg en Allemagne sur gazon, puis l'édition 2022 du tournoi WTA 250 de Varsovie en Pologne sur terre battue. Son plus beau titre depuis un total de cinq ans désormais, et plus précisément depuis l'édition 2017 du tournoi WTA Premier de Pékin en Chine, sur dur. Ce lundi, lors de la prochaine publication du classement WTA, la Française va faire un bond d'un total de 18 places, pour remonter à la 17eme position. De très bon augure avant l'édition 2022 de l'US Open.