Zhengzhou: Mladenovic affrontera Garcia

On aura bien un duel entre Caroline Garcia et Kristina Mladenovic au 2e tour du tournoi de Zhengzhou. Vingt-quatre heures après sa compatriote, Mladenovic a réussi son entrée en lice sur le ciment chinois en dominant la Chinoise Ying-Ying Duan, bénéficiaire d'une wild-card (323e mondiale), et battue en deux sets (6-2, 6-3).

La n°2 française affrontera ainsi la n°1 tricolore mercredi pour une place en quarts de finale.

Solid show @KikiMladenovic moves into the second round at the @zhengzhouopen as she moves past Duan, 6-2, 6-3 pic.twitter.com/OFjf2S332G