Wuhan: Sabalenka conserve son titre 

Vainqueur la saison dernière du tournoi de Wuhan, la Bulgare Aryna Sabalenka (14ème mondiale) a conservé son titre ce dimanche en battant en finale l'Américaine Alison Riske (35ème). Sabalenka s'impose en trois manches (6-3, 3-6, 6-1), en 1h55.

Quatrième titre dans la jeune carrière d'Aryna Sabalenka, le premier cette saison. Malgré ce nouveau trophée, la Bulgare ne bougera pas de sa quatorzième place à la WTA, Alison Riske sera 24ème ce lundi.

Sealed with an Ace! @SabalenkaA goes back-to-back in Wuhan! pic.twitter.com/MgKWn7BwMx #WuhanOpen