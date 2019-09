Wuhan: Riske surprend Kvitova

La finale du tournoi de Wuhan donnera lieu à une affiche surprenante et originale. Petra Kvitova a été éliminée vendredi en demi-finale par Alison Riske, en deux sets accrochés et 2h05 de jeu (7-5, 7-5).

Pourtant meilleure au service sur l’ensemble du match (66% de première balle contre 53%), la Tchèque a concédé deux fois plus de balles de break (15) que la 35e joueuse mondiale, mais peut aussi avoir des regrets puisque l’Américaine a sauvé quatre balles de set dans la seconde manche.

En sortant la 7e joueuse à la WTA, Riske s’offre une possibilité de titre face à Aryna Sabalenka, tombeuse de la n°1 mondiale Ashleigh Barty (7-5, 6-4).

.@Riske4rewards is into the @wuhanopentennis final, defeating two-time champion Kvitova, 7-5, 7-5. pic.twitter.com/A86KtW4D6S