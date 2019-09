Wuhan: Garcia réussit son entrée

De retour à Wuhan, deux ans après y avoir décroché le titre, Caroline Garcia a réussi son entrée en lice dans le tournoi chinois.

La n°1 français a dominé en deux petits sets la Russe Daria Kasatkina (6-2, 6-2), un succès qui va lui faire du bien puisqu'elle restait sur six défaites en sept matches. Son adversaire, elle non plus, n'est pas dans sa meilleure période (4 défaites de suite désormais), et a notamment réalisé une première manche cataclysmique (2 coups gagnants, 20 fautes directes).

Au prochain tour, Garcia, 30e mondiale, défiera la tête de série n°1 du tournoi, Ashleigh Barty.