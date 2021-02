Le choc entre Ashleigh Barty et Serena Williams n'aura pas lieu ! Alors que les deux championnes avaient l'occasion de s'affronter samedi pour la première fois depuis Roland-Garros 2018 en demi-finales du Yarra Valley Classic à Melbourne, l'Américaine a préféré déclarer forfait en raison d'une douleur à l'épaule droite. La tête de série n°5 avait pourtant réussi à se hisser dans le dernier carré en battant sa compatriote Danielle Collins 6-2, 4-6, 10-6 (un super tie-break a été instauré dans les tournois féminins à partir de ce vendredi pour abréger les matchs, alors que l'Open d'Australie commence ce lundi) en 1h37. S.Williams a notamment servi 8 aces et a remporté le premier set après avoir breaké trois fois, avant de perdre le deuxième en se faisant breaker à 3-3. Elle a finalement remporté cette rencontre sur sa troisième balle de match, mais a ensuite préféré jeter l'éponge, afin de ne pas prendre de risque avant le premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Ashleigh Barty, qui dispute son premier tournoi depuis onze mois, se qualifie donc pour la quatorzième finale de sa carrière, sans jouer. L'Australienne a elle aussi eu besoin du super tie-break pour remporter son quart de finale contre Shelby Rogers : 7-5, 2-6, 10-4 en 1h33. Auteure de 10 aces, la n°1 mondiale a rapidement mené 4-1 dans ce match, avant de voir l'Américaine revenir à 5-5, puis la breaker dans le dernier jeu. Barty a en revanche connu un gros coup de mou dans le deuxième set, perdant son service à 2-2 et 4-2 sur les deux premières occasions de Rogers. Mais elle a resserré le jeu dans le super tie-break pour le remporter.

Kenin s'arrête là

Dans le bas du tableau, la demi-finale opposera Marketa Vondrousova à Garbine Muguruza, les têtes de série n°8 et 6. L'Espagnole a créé une petite surprise en éliminant Sofia Kenin, la gagnante du dernier Open d'Australie, sur le score de 6-2, 6-2 en 1h16, grâce à dix aces et un seul break concédé. Muguruza a remporté les deux sets en breakant à 2-2 et 4-2. Vondrousova, de son côté, s'est défaite de Nadia Podoroska : 4-6, 6-3, 10-4 en 1h43. L'Argentine a mené 2-0 en début de rencontre, puis la Tchèque est revenue à 4-4, avant de se faire re-breaker dans la foulée. Dans le deuxième set, Vondrousova n'a eu besoin que d'un break à 2-1 pour l'emporter, avant de s'imposer facilement dans le super tie-break.



MELBOURNE - YARRA VALLEY CLASSIC (Australie, WTA 500, dur extérieur, 364 177 €)

1ere édition



Demi-finales

Barty (AUS, n°1) bat S.Williams (USA, n°5) : forfait

Vondrousova (RTC, n°8) - Muguruza (ESP, n°6)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Rogers (USA) : 7-5, 2-6, 10-4

S.Williams (USA, n°5) bat Collins (USA, n°13) : 6-2, 4-6, 10-6

Vondrousova (RTC, n°8) bat Podoroska (ARG, n°14) : 4-6, 6-3, 10-4

Muguruza (ESP, n°6) bat Kenin (USA, n°2) : 6-2, 6-2



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Bouzkova (RTC, n°16) : 6-0, 4-6, 6-3

Rogers (USA) bat Martic (CRO, n°7) : 7-6 (1), 6-3

Collins (USA, n°13) bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 7-6 (5), 7-6 (3)

S.Williams (USA, n°5) bat Pironkova (BUL) : 6-1, 6-4



Vondrousova (RTC, n°8) bat Zvonareva (RUS) : 7-6 (4), 6-7 (4), 6-4

Podoroska (ARG, n°14) bat Kvitova (RTC, n°4) : 5-7, 6-1, 7-6 (7)

Muguruza (ESP, n°6) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 6-1, 6-2

Kenin (USA, n°2) bat Pegula (USA) : 5-7, 7-5, 6-2



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Bogdan (ROU) : 6-3, 6-3

Bouzkova (RTC, n°16) bat Bolsova (ESP) : 6-3, 6-7 (6), 6-2

Rogers (USA) bat Peterson (SUE) : 6-4, 5-7, 6-2

Martic (CRO, n°7) bat Lapko (BIE) : 4-6, 6-3, 6-2



Ka.Pliskova (RTC, n°3) bat Cocciaretto (ITA) : 6-3, 6-2

Collins (USA, n°13) bat Stojanovic (SER) : 6-2, 6-1

Pironkova (BUL) bat Vekic (CRO, n°9) : 1-6, 6-4, 6-2

S.Williams (USA, n°5) bat Gavrilova (AUS, WC) : 6-1, 6-4



Vondrousova (RTC, n°8) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-0

Zvonareva (RUS) bat Dolehide (USA, LL) : 6-2, 6-4

Podoroska (ARG, n°14) bat Minnen (BEL) : 6-3, 6-4

Kvitova (RTC, n°4) bat V.Williams (USA) : 7-6 (6), 7-5



Muguruza (ESP, n°6) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 6-0

Pavlyuchenkova (RUS) bat Sevastova (LET) : 6-0, 6-3

Pegula (USA) bat Barthel (ALL) : 6-4, 7-5

Kenin (USA, n°2) bat Giorgi (ITA) : 7-5 abandon



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Bogdan (ROU) bat Rakhimova (RUS) : 6-2, 6-2

Bolsova (ESP) bat Raina (IND) : 6-3, 6-0

Bouzkova (RTC, n°16) bat Stosur (AUS) : 6-2, 6-0



Rogers (USA) bat Ferro (FRA, n°12) : 6-2, 7-5

Peterson (SUE) bat Inglis (AUS, WC) : 6-2, 6-1

Lapko (BIE) bat Shvedova (KAZ) : 4-6, 6-2, 6-4

Martic (CRO, n°7) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye

Cocciaretto (ITA) bat Zhu (CHN) : 0-6, 6-3, 7-5

Stojanovic (SER) bat Sherif (EGY) : 6-3, 6-2

Collins (USA, n°13) bat Bonaventure (BEL) : 6-3, 6-3



Vekic (CRO, n°9) - Bye

Pironkova (BUL) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-1

Gavrilova (AUS, WC) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-0

S.Williams (USA, n°5) - Bye



Vondrousova (RTC, n°8) - Bye

Gracheva (RUS) bat Cabrera (AUS, WC) : 2-6, 6-4, 6-2

Zvonareva (RUS) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 6-7 (4), 6-3

Zhang (CHN, n°10) - Bye



Podoroska (ARG, n°14) bat Jones (GBR) : 6-1, 6-3

Minnen (BEL) bat Danilovic (SRB) : 6-4, 6-4

V.Williams (USA) bat Rus (PBS) : 6-1, 6-3

Kvitova (RTC, n°4) - Bye



Muguruza (ESP, n°6) - Bye

Van Uytvanck (BEL) bat Hsieh (TPE) : 6-2, 6-0

Sevastova (LET) bat Brengle (USA) : 6-4, 6-2

Pavlyuchenkova (RUS) bat Doi (JAP) : 6-1, 6-4



Pegula (USA) bat Mladenovic (FRA, n°15) : 6-4, 6-1

Barthel (ALL) bat Birrell (AUS, WC) : 7-5, 6-3

Giorgi (ITA) bat Burel (FRA) : 6-4, 6-3

Kenin (USA, n°2) - Bye