WTA - Yarra Valley Classic : Les têtes de série bien au rendez-vous

Les têtes d’affiche répondent présent lors du Yarra Valley Classic. Tête de série numéro 1 et héroïne locale, Ashleigh Barty sera bien au rendez-vous des quarts de finale. Mais la numéro 1 mondiale a toutefois connu une saute de concentration dans son duel avec Marie Bouzkova. En effet, après avoir remporté la première manche sans concéder le moindre jeu, l’Australienne a vu la Tchèque, tête de série numéro 16, revenir à une manche partout avant de céder (6-0, 4-6, 6-3). Pour une place dans le dernier carré, Ashleigh Barty sera opposée à Shelby Rogers. L’Américaine, qui a démarré son tournoi par une victoire face à Fiona Ferro, s’est offerte la tête de série numéro 7 du tournoi, la Croate Petra Martic en deux manches (7-6, 6-3). Une partie haute du tableau dans laquelle Serena Williams sera également présente en quarts de finale. L’Américaine, tête de série numéro 5 du tournoi, n’a pas eu à forcer son talent pour écarter Tsvetana Pironkova (6-1, 6-4) et retrouver Karolina Pliskova ou Danielle Collins pour un billet dans le dernier carré.

Kenin en mode diesel

La facilité démontrée par Serena Williams ne s’est pas vue du côté de Sofia Kenin. L’Américaine, tête de série numéro 2 du tournoi, a connu plus de difficultés pour se défaire de sa compatriote Jessica Pegula, tombeuse de Kristina Mladenovic au premier tour. C’est, en effet, la 64eme mondiale, qui a démarré au mieux le match avec un premier set remporté de haute lutte sur le service de son adversaire. Mais la numéro 4 mondiale, à l’issue d’un deuxième set marqué par beaucoup de breaks, a su recoller pour faire la différence très tôt dans la dernière manche et s’imposer (5-7, 7-5, 6-2) afin de retrouver Garbiñe Muguruza, tombeuse d’Anastasia Pavluychenkova (6-1, 6-2) en quarts de finale. Dans cette même partie de tableau, Marketa Vondrousova, tête de série numéro 8, a dominé Vera Zvonareva en trois manches accrochées (7-6, 6-7, 6-4) et affrontera au tour suivant Nadia Podoroska ou Petra Kvitova.



MELBOURNE - YARRA VALLEY CLASSIC (Australie, WTA 500, dur extérieur, 364 177 €)

1ere édition



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Bouzkova (RTC, n°16) : 6-0, 4-6, 6-3

Rogers (USA) bat Martic (CRO, n°7) : 7-6 (1), 6-3

Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Collins (USA, n°13)

S.Williams (USA, n°5) bat Pironkova (BUL) : 6-1, 6-4



Vondrousova (RTC, n°8) bat Zvonareva (RUS) : 7-6 (4), 6-7 (4), 6-4

Podoroska (ARG, n°14) - Kvitova (RTC, n°4)

Muguruza (ESP, n°6) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 6-1, 6-2

Kenin (USA, n°2) bat Pegula (USA) : 5-7, 7-5, 6-2



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Bogdan (ROU) : 6-3, 6-3

Bouzkova (RTC, n°16) bat Bolsova (ESP) : 6-3, 6-7 (6), 6-2

Rogers (USA) bat Peterson (SUE) : 6-4, 5-7, 6-2

Martic (CRO, n°7) bat Lapko (BIE) : 4-6, 6-3, 6-2



Ka.Pliskova (RTC, n°3) bat Cocciaretto (ITA) : 6-3, 6-2

Collins (USA, n°13) bat Stojanovic (SER) : 6-2, 6-1

Pironkova (BUL) bat Vekic (CRO, n°9) : 1-6, 6-4, 6-2

S.Williams (USA, n°5) bat Gavrilova (AUS, WC) : 6-1, 6-4



Vondrousova (RTC, n°8) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-0

Zvonareva (RUS) bat Dolehide (USA, LL) : 6-2, 6-4

Podoroska (ARG, n°14) bat Minnen (BEL) : 6-3, 6-4

Kvitova (RTC, n°4) bat V.Williams (USA) : 7-6 (6), 7-5



Muguruza (ESP, n°6) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 6-0

Pavlyuchenkova (RUS) bat Sevastova (LET) : 6-0, 6-3

Pegula (USA) bat Barthel (ALL) : 6-4, 7-5

Kenin (USA, n°2) bat Giorgi (ITA) : 7-5 abandon



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Bogdan (ROU) bat Rakhimova (RUS) : 6-2, 6-2

Bolsova (ESP) bat Raina (IND) : 6-3, 6-0

Bouzkova (RTC, n°16) bat Stosur (AUS) : 6-2, 6-0



Rogers (USA) bat Ferro (FRA, n°12) : 6-2, 7-5

Peterson (SUE) bat Inglis (AUS, WC) : 6-2, 6-1

Lapko (BIE) bat Shvedova (KAZ) : 4-6, 6-2, 6-4

Martic (CRO, n°7) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye

Cocciaretto (ITA) bat Zhu (CHN) : 0-6, 6-3, 7-5

Stojanovic (SER) bat Sherif (EGY) : 6-3, 6-2

Collins (USA, n°13) bat Bonaventure (BEL) : 6-3, 6-3



Vekic (CRO, n°9) - Bye

Pironkova (BUL) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-1

Gavrilova (AUS, WC) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-0

S.Williams (USA, n°5) - Bye



Vondrousova (RTC, n°8) - Bye

Gracheva (RUS) bat Cabrera (AUS, WC) : 2-6, 6-4, 6-2

Zvonareva (RUS) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 6-7 (4), 6-3

Zhang (CHN, n°10) - Bye



Podoroska (ARG, n°14) bat Jones (GBR) : 6-1, 6-3

Minnen (BEL) bat Danilovic (SRB) : 6-4, 6-4

V.Williams (USA) bat Rus (PBS) : 6-1, 6-3

Kvitova (RTC, n°4) - Bye



Muguruza (ESP, n°6) - Bye

Van Uytvanck (BEL) bat Hsieh (TPE) : 6-2, 6-0

Sevastova (LET) bat Brengle (USA) : 6-4, 6-2

Pavlyuchenkova (RUS) bat Doi (JAP) : 6-1, 6-4



Pegula (USA) bat Mladenovic (FRA, n°15) : 6-4, 6-1

Barthel (ALL) bat Birrell (AUS, WC) : 7-5, 6-3

Giorgi (ITA) bat Burel (FRA) : 6-4, 6-3

Kenin (USA, n°2) - Bye