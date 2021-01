WTA - Yarra Valley Classic : Elimination d'entrée pour Fiona Ferro et Kristina Mladenovic

Si Caroline Garcia a bien démarré sa saison australienne, ce n’est pas le cas pour Fiona Ferro et Kristina Mladenovic. En effet, toutes deux engagées dans le Yarra Valley Classic, les Tricolores ont échoué dès le premier tour sur les courts de Melbourne Park. Première en lice dans cette journée de reprise du circuit WTA, la 43eme mondiale a immédiatement été débordée par Shelby Rogers. L’Américaine, avec deux breaks d’entrée, a remporté les quatre premiers jeux avant de voir la Tricolore sortir la tête de l’eau, remportant son premier jeu de service puis s’offrant trois balles de débreak, toutes manquées. Shelby Rogers a ensuite eu deux premières balles de set sur la mise en jeu de son adversaire mais c’est bien sur son premier service que la 60eme mondiale a conclu. Mais la réponse de la Française a été immédiate car, après avoir perdu d’entrée son service, la Nordiste a enchaîné cinq jeux de suite pour ensuite servir afin de revenir à une manche partout. C’est alors que la machine s’est déréglée et Shelby Rogers a aligné six jeux de suite pour s’imposer (6-2, 7-5 en 1h45’) et rejoindre Rebecca Peterson, tombeuse de Maddison Inglis (6-2, 6-1 en 1h23’) au deuxième tour.

Mladenovic aux abonnées absentes

Après Fiona Ferro, les espoirs tricolores dans le Yarra Valley Classic se sont reportés sur Kristina Mladenovic... mais cette dernière a déçu à l’occasion de son duel avec Jessica Pegula. Pourtant, tout avait bien démarré pour la 50eme mondiale avec deux breaks d’entrée et un avantage net mais l’Américaine a su se reprendre, enchaînant quatre jeux de suite pour repasser devant et s’offrir trois balles de break sur le service de la Française, toutes manquées mais ce n’était que partie remise. Après un jeu de service autoritaire, la 64eme mondiale a fait céder son adversaire. Après une entame de deuxième manche disputée, Jessica Pegula a petit-à-petit pris la main, Kristina Mladenovic perdant ses moyens et faisant intervenir le staff médical du tournoi. Une interruption qui n’a pas stoppé l’élan dans lequel était l’Américaine qui, après avoir aligné cinq jeux, a scellé le sort du match à sa deuxième opportunité (6-4, 6-1 en 1h22’). Jessica Pegula retrouvera Mona Barthel, tombeuse de Kimberly Birrell (7-5, 6-3 en 1h32’) au tour suivant. Un deuxième tour pour lequel Ashleigh Barty, tête de série numéro 1, affrontera Ana Bogdan, victorieuse de Kamilla Rakhimova (6-2, 6-2 en 1h20’) alors que Venus Williams, tombeuse d’Arantxa Rus (6-1, 6-3 en 1h03’) devra en découdre avec Petra Kvitova, tête de série numéro 4.



MELBOURNE - YARRA VALLEY CLASSIC (Australie, WTA 500, dur extérieur, 364 177 €)

1ere édition



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Bogdan (ROU) bat Rakhimova (RUS) : 6-2, 6-2

Bolsova (ESP) bat Raina (IND) : 6-3, 6-0

Bouzkova (RTC, n°16) bat Stosur (AUS) : 6-2, 6-0



Rogers (USA) bat Ferro (FRA, n°12) : 6-2, 7-5

Peterson (SUE) bat Inglis (AUS, WC) : 6-2, 6-1

Shvedova (KAZ) - Lapko (BIE)

Martic (CRO, n°7) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye

Cocciaretto (ITA) - Zhu (CHN)

Stojanovic (SER) bat Sherif (EGY) : 6-3, 6-2

Collins (USA, n°13) bat Bonaventure (BEL) : 6-3, 6-3



Vekic (CRO, n°9) - Bye

Pironkova (BUL) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-1

Gavrilova (AUS, WC) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-0

S.Williams (USA, n°5) - Bye



Vondrousova (RTC, n°8) - Bye

Gracheva (RUS) bat Cabrera (AUS, WC) : 2-6, 6-4, 6-2

Zvonareva (RUS), Kr.Pliskova (RTC)

Zhang (CHN, n°10) - Bye



Podoroska (ARG, n°14) - Jones (GBR)

Danilovic (SRB) - Minnen (BEL)

V.Williams (USA) bat Rus (PBS) : 6-1, 6-3

Kvitova (RTC, n°4) - Bye



Muguruza (ESP, n°6) - Bye

Hsieh (TPE) - Van Uytvanck (BEL)

Sevastova (LET) bat Brengle (USA) : 6-4, 6-2

Doi (JAP) - Pavlyuchenkova (RUS)



Pegula (USA) bat Mladenovic (FRA, n°15) : 6-4, 6-1

Barthel (ALL) bat Birrell (AUS, WC) : 7-5, 6-3

Burel (FRA) - Giorgi (ITA)

Kenin (USA, n°2) - Bye