Il faut remonter au 28 février dernier pour voir trace de son dernier match sur le circuit WTA. Ce mardi, l'Australienne Ashleigh Barty, numéro une mondiale et tête de série n°1, est venue à bout de la Roumaine Ana Bogdan, 93eme joueuse mondiale, en deux manches (6-3, 6-3) et 1h18 de jeu, pour son entrée en lice au tournoi WTA 500 du Yarra Valley Classic, disputé à Melbourne en Australie sur dur extérieur. Dans la première manche, les deux joueuses ont fait jeu égal, jusqu'à ce que l'Australienne accélère à 3-3, pour remporter les trois derniers jeux de ce set, à la faveur notamment de deux balles de break converties sur trois, et conclure sur un break blanc (6-3). Dans la deuxième et dernière manche, Barty s'est procurée une nouvelle balle de break d'entrée, à 1-0. Finalement, à 3-2, elle a de nouveau pu breaker, blanc. La numéro une mondiale a quelque peu tardé avant de conclure, elle qui a eu besoin de quatre balles de match, réparties sur deux jeux, pour avoir le dernier mot, non sans avoir sauvé une balle de débreak dans le dernier jeu (6-3). Au prochain tour, elle affrontera la Tchèque Marie Bouzkova, 52eme joueuse mondiale et tête de série n°16.

Kenin n'a pas eu à forcer

49 petites minutes de jeu. C'est le temps que Sofia Kenin a passé sur le court. En effet, l'Américaine, 4eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a profité de l'abandon de son adversaire, pour son entrée en lice au tournoi WTA 500 du Yarra Valley Classic, disputé à Melbourne en Australie sur dur extérieur. Après la perte de la première manche (5-7), l'Italienne Camila Giorgi, 76eme joueuse mondiale, a alors préféré jeter l'éponge. Dans cette seule manche disputée, l'Italienne avait alors perdu ses deux premières mises en jeu d'entrée, pour être ainsi menée 0-3. Finalement, elle est ensuite parvenue à double-débreaker dans la foulée et égaliser (3-3). Toutefois, Giorgi n'a pas su tenir et a fini par perdre un troisième et dernier service à 5-5. Suffisant ensuite pour son adversaire qui a conclu sur sa deuxième tentative (5-7), avant d'avoir donc ensuite match gagné.

Kvitova s'arrache face à V.Williams

Venus Williams ne lui a visiblement pas facilité la tâche. Finalement, la Tchèque Petra Kvitova, 9eme joueuse mondiale et tête de série n°4, est venue à bout de l'Américaine, 80eme joueuse mondiale, en deux manches (7-6 (6), 7-5) et 2h05 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses sont donc allées jusqu'au tie break, après s'être breakées une fois chacune. Dans ce jeu décisif, la mieux classée des deux a dû s'employer avant de finalement avoir le dernier mot, à sa quatrième tentative (6-7 (6)). Dans la deuxième et dernière manche, la Tchèque a certainement cru faire le plus dur, après son break à 1-2. Finalement, la 9eme joueuse mondiale a perdu son avantage à 2-4, avant de le reprendre, définitivement, au moment de conclure (5-7). Ça passe également pour l'Espagnole Garbine Muguruza, 15eme joueuse mondiale et tête de série n°6, pour la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 39eme joueuse mondiale et tête de série n°11, et pour l'Argentine Nadia Podoroska, 47eme joueuse mondiale et tête de série n°14.



MELBOURNE - YARRA VALLEY CLASSIC (Australie, WTA 500, dur extérieur, 364 177 €)

1ere édition



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) - Bouzkova (RTC, n°16)

Rogers (USA) - Martic (CRO, n°7)

Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Collins (USA, n°13)

Pironkova (BUL) - S.Williams (USA, n°5)



Vondrousova (RTC, n°8) - Zvonareva (RUS)

Podoroska (ARG, n°14) - Kvitova (RTC, n°4)

Muguruza (ESP, n°6) - Pavlyuchenkova (RUS)

Pegula (USA) - Kenin (USA, n°2)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Bogdan (ROU) : 6-3, 6-3

Bouzkova (RTC, n°16) bat Bolsova (ESP) : 6-3, 6-7 (6), 6-2

Rogers (USA) bat Peterson (SUE) : 6-4, 5-7, 6-2

Martic (CRO, n°7) bat Lapko (BIE) : 4-6, 6-3, 6-2



Ka.Pliskova (RTC, n°3) bat Cocciaretto (ITA) : 6-3, 6-2

Collins (USA, n°13) bat Stojanovic (SER) : 6-2, 6-1

Pironkova (BUL) bat Vekic (CRO, n°9) : 1-6, 6-4, 6-2

S.Williams (USA, n°5) bat Gavrilova (AUS, WC) : 6-1, 6-4



Vondrousova (RTC, n°8) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-0

Zvonareva (RUS) bat Dolehide (USA, LL) : 6-2, 6-4

Podoroska (ARG, n°14) bat Minnen (BEL) : 6-3, 6-4

Kvitova (RTC, n°4) bat V.Williams (USA) : 7-6 (6), 7-5



Muguruza (ESP, n°6) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 6-0

Pavlyuchenkova (RUS) bat Sevastova (LET) : 6-0, 6-3

Pegula (USA) bat Barthel (ALL) : 6-4, 7-5

Kenin (USA, n°2) bat Giorgi (ITA) : 7-5 abandon



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Bogdan (ROU) bat Rakhimova (RUS) : 6-2, 6-2

Bolsova (ESP) bat Raina (IND) : 6-3, 6-0

Bouzkova (RTC, n°16) bat Stosur (AUS) : 6-2, 6-0



Rogers (USA) bat Ferro (FRA, n°12) : 6-2, 7-5

Peterson (SUE) bat Inglis (AUS, WC) : 6-2, 6-1

Lapko (BIE) bat Shvedova (KAZ) : 4-6, 6-2, 6-4

Martic (CRO, n°7) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye

Cocciaretto (ITA) bat Zhu (CHN) : 0-6, 6-3, 7-5

Stojanovic (SER) bat Sherif (EGY) : 6-3, 6-2

Collins (USA, n°13) bat Bonaventure (BEL) : 6-3, 6-3



Vekic (CRO, n°9) - Bye

Pironkova (BUL) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-1

Gavrilova (AUS, WC) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-0

S.Williams (USA, n°5) - Bye



Vondrousova (RTC, n°8) - Bye

Gracheva (RUS) bat Cabrera (AUS, WC) : 2-6, 6-4, 6-2

Zvonareva (RUS) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 6-7 (4), 6-3

Zhang (CHN, n°10) - Bye



Podoroska (ARG, n°14) bat Jones (GBR) : 6-1, 6-3

Minnen (BEL) bat Danilovic (SRB) : 6-4, 6-4

V.Williams (USA) bat Rus (PBS) : 6-1, 6-3

Kvitova (RTC, n°4) - Bye



Muguruza (ESP, n°6) - Bye

Van Uytvanck (BEL) bat Hsieh (TPE) : 6-2, 6-0

Sevastova (LET) bat Brengle (USA) : 6-4, 6-2

Pavlyuchenkova (RUS) bat Doi (JAP) : 6-1, 6-4



Pegula (USA) bat Mladenovic (FRA, n°15) : 6-4, 6-1

Barthel (ALL) bat Birrell (AUS, WC) : 7-5, 6-3

Giorgi (ITA) bat Burel (FRA) : 6-4, 6-3

Kenin (USA, n°2) - Bye