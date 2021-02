WTA : Yarra Valley Classic : Barty reine à domicile

MELBOURNE - YARRA VALLEY CLASSIC (Australie, WTA 500, dur extérieur, 364 177 €)

1ere édition



Finale

Barty (AUS, n°1) bat Muguruza (ESP, n°6) : 7-6 (3), 6-4



Demi-finales

Barty (AUS, n°1) bat S.Williams (USA, n°5) : forfait

Muguruza (ESP, n°6) bat Vondrousova (RTC, n°8) : 6-1, 6-0



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Rogers (USA) : 7-5, 2-6, 10-4

S.Williams (USA, n°5) bat Collins (USA, n°13) : 6-2, 4-6, 10-6

Vondrousova (RTC, n°8) bat Podoroska (ARG, n°14) : 4-6, 6-3, 10-4

Muguruza (ESP, n°6) bat Kenin (USA, n°2) : 6-2, 6-2



Huitièmes de finale

Barty (AUS, n°1) bat Bouzkova (RTC, n°16) : 6-0, 4-6, 6-3

Rogers (USA) bat Martic (CRO, n°7) : 7-6 (1), 6-3

Collins (USA, n°13) bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 7-6 (5), 7-6 (3)

S.Williams (USA, n°5) bat Pironkova (BUL) : 6-1, 6-4



Vondrousova (RTC, n°8) bat Zvonareva (RUS) : 7-6 (4), 6-7 (4), 6-4

Podoroska (ARG, n°14) bat Kvitova (RTC, n°4) : 5-7, 6-1, 7-6 (7)

Muguruza (ESP, n°6) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 6-1, 6-2

Kenin (USA, n°2) bat Pegula (USA) : 5-7, 7-5, 6-2



2eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Bogdan (ROU) : 6-3, 6-3

Bouzkova (RTC, n°16) bat Bolsova (ESP) : 6-3, 6-7 (6), 6-2

Rogers (USA) bat Peterson (SUE) : 6-4, 5-7, 6-2

Martic (CRO, n°7) bat Lapko (BIE) : 4-6, 6-3, 6-2



Ka.Pliskova (RTC, n°3) bat Cocciaretto (ITA) : 6-3, 6-2

Collins (USA, n°13) bat Stojanovic (SER) : 6-2, 6-1

Pironkova (BUL) bat Vekic (CRO, n°9) : 1-6, 6-4, 6-2

S.Williams (USA, n°5) bat Gavrilova (AUS, WC) : 6-1, 6-4



Vondrousova (RTC, n°8) bat Gracheva (RUS) : 6-4, 6-0

Zvonareva (RUS) bat Dolehide (USA, LL) : 6-2, 6-4

Podoroska (ARG, n°14) bat Minnen (BEL) : 6-3, 6-4

Kvitova (RTC, n°4) bat V.Williams (USA) : 7-6 (6), 7-5



Muguruza (ESP, n°6) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 6-0

Pavlyuchenkova (RUS) bat Sevastova (LET) : 6-0, 6-3

Pegula (USA) bat Barthel (ALL) : 6-4, 7-5

Kenin (USA, n°2) bat Giorgi (ITA) : 7-5 abandon



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Bogdan (ROU) bat Rakhimova (RUS) : 6-2, 6-2

Bolsova (ESP) bat Raina (IND) : 6-3, 6-0

Bouzkova (RTC, n°16) bat Stosur (AUS) : 6-2, 6-0



Rogers (USA) bat Ferro (FRA, n°12) : 6-2, 7-5

Peterson (SUE) bat Inglis (AUS, WC) : 6-2, 6-1

Lapko (BIE) bat Shvedova (KAZ) : 4-6, 6-2, 6-4

Martic (CRO, n°7) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye

Cocciaretto (ITA) bat Zhu (CHN) : 0-6, 6-3, 7-5

Stojanovic (SER) bat Sherif (EGY) : 6-3, 6-2

Collins (USA, n°13) bat Bonaventure (BEL) : 6-3, 6-3



Vekic (CRO, n°9) - Bye

Pironkova (BUL) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-1

Gavrilova (AUS, WC) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-0

S.Williams (USA, n°5) - Bye



Vondrousova (RTC, n°8) - Bye

Gracheva (RUS) bat Cabrera (AUS, WC) : 2-6, 6-4, 6-2

Zvonareva (RUS) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 6-7 (4), 6-3

Zhang (CHN, n°10) - Bye



Podoroska (ARG, n°14) bat Jones (GBR) : 6-1, 6-3

Minnen (BEL) bat Danilovic (SRB) : 6-4, 6-4

V.Williams (USA) bat Rus (PBS) : 6-1, 6-3

Kvitova (RTC, n°4) - Bye



Muguruza (ESP, n°6) - Bye

Van Uytvanck (BEL) bat Hsieh (TPE) : 6-2, 6-0

Sevastova (LET) bat Brengle (USA) : 6-4, 6-2

Pavlyuchenkova (RUS) bat Doi (JAP) : 6-1, 6-4



Pegula (USA) bat Mladenovic (FRA, n°15) : 6-4, 6-1

Barthel (ALL) bat Birrell (AUS, WC) : 7-5, 6-3

Giorgi (ITA) bat Burel (FRA) : 6-4, 6-3

Kenin (USA, n°2) - Bye