WTA : Wozniacki va s’offrir une dernière sortie à domicile

Caroline Wozniacki va signer ses adieux. La Danoise, qui a remporté l’Open d’Australie en 2018, a récemment annoncé que la prochaine édition de l’étape du Grand Chelem organisée à Melbourne serait le dernier tournoi de sa carrière sur le circuit WTA. Mais ce ne sera pas sa toute dernière sortie sur un court de tennis puisqu’elle a annoncé que le tout dernier match de sa carrière aura lieu... au Danemark ! Alors que la WTA n’a plus de tournoi de ses circuits principaux depuis 2012, la native d’Odense a annoncé qu’elle disputera une rencontre exhibition le 18 mai prochain à Copenhague. Un court sera installé dans la Royal Arena de la capitale danoise, qui a récemment accueilli le Mondial masculin de hockey sur glace 2018 et des matchs du Mondial masculin de handball 2019, pour permettre à Caroline Wozniacki d’affronter une dernière fois une de ses principales rivales, Serena Williams. Une affiche qui devrait sans problème remplir les 15 000 places de l’arène et offrir à la Danoise une sortie à la hauteur de sa prestigieuse carrière.