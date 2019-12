WTA : Wozniacki va dire stop

Wozniacki n°1 mondiale à 20 ans



C’est à Melbourne, là où elle a remporté le plus beau titre de sa carrière, que Caroline Wozniacki a décidé de dire stop. En janvier prochain, à l’issue du premier tournoi du Grand Chelem de l’année, la joueuse danoise âgée de 29 ans prendra sa retraite, comme elle l’a annoncé ce vendredi dans l’émission « Good Morning America » et sur ses réseaux sociaux. « J’ai commencé ma carrière professionnelle à 15 ans. Cela a été un chapitre génial de ma vie,J’ai accompli tout ce dont je pouvais rêver sur le court. Je me suis toujours dit que le moment sera venu quand j’aurai plus envie de faire des choses en dehors du tennis. Ces récents mois, j’ai réalisé qu’il y a beaucoup de choses que j’ai envie d’accomplir en dehors du court.Donc, tout ça étant dit, j’annonce aujourd’hui que je prendrai ma retraite après l’Open d’Australie en janvier. Cela n’a rien à voir avec ma santé et ce n’est pas un au revoir. J’ai hâte de partager tout cela avec vous. Enfin, je voudrais remercier de tout mon cœur mes fans, mes amis, mes sponsors, mon équipe, notamment mon père, qui était mon coach, mon mari, et ma famille pour des décennies de soutien. Sans vous, je n’aurais pas pu faire tout cela », écrit la native d’Odense.Caroline Wozniacki quittera donc le circuit dans un peu moins de deux mois, avec 30 titres (à moins qu’elle en remporte un d’ici là) à son palmarès, remportés entre 2008 et 2018. Numéro un mondiale pour la première fois en octobre 2010, à seulement 20 ans,(elle a également disputé deux quarts à Roland-Garros, six huitièmes à Wimbledon et deux finales à l'US Open). Mais ce triomphe à Melbourne n’a pas été suivi d’effet, et l’annonce, à l’automne de 2018, de sa maladie, a clairement marqué le début du déclin. Wozniacki n’a pas remporté le moindre tournoi cette année, se contentant d’une finale à Charleston, et a terminé la saison n°37 mondiale. Après Carla Suarez Navarro, c'est donc une deuxième joueuse qui va dire stop en 2020.