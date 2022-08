WTA - Washington : Une finale Kanepi - Samsonova

En quête d'un titre depuis plus de neuf ans, Kaia Kanepi pourrait bien renouer avec un succès à Washington. En effet, sur sa lancées des premiers tours, l'Estonienne n'a pas manqué sa chance samedi soir en demi-finale. Opposée à l'Australienne Daria Saville, la 37eme mondiale s'est imposée en deux sets (6-3, 6-1) et à peine plus d'une heure de jeu (1h07 pour être exact). Grâce à deux breaks d'entrée, la tête de série numéro six du tournoi s'est envolée et a tenu la distance, malgré un débreak à 3-0, et a terminé par reprendre le service de son adversaire au moment de conclure. La suite a été encore plus expéditive pour Kanepi, qui n'a laissé qu'un jeu en route, à 1-0 pour elle. Le reste du temps, l'Estonienne n'a presque rien laissé sur ses mises en jeu et a pris deux fois le service de Saville, dont un break blanc à 3-1. A 37 ans, elle tentera désormais de décrocher le titre, ce qui serait le cinquième de sa carrière.

Samsonova était pressée

Un peu plus tard, c'est Liudmila Samsonova qui a rejoint Kanepi en finale à Washington. Dans l'autre demi-finale, le suspense n'a lui aussi pas été au rendez-vous avec une rencontre à sens unique en faveur de la Russe. En effet, Xiyu Wang n'a tout simplement pas pu exister sur le court face à la 60eme mondiale, qui l'a emporté en deux sets (6-1, 6-1) et 1h04 de jeu. Dans la première manche, si la Chinoise a fait la course en tête d'entrée, la suite a été très, très compliquée pour elle avec trois breaks et donc six jeux de suite pour la Russe. Derrière, la rencontre a été du même acabit avec Samsonova trop forte pour son adversaire et qui a déroulé, avec cette fois deux services pris à son adversaire, mais le même résultat à l'arrivée. Ce dimanche, en finale, la Russe partira avec un léger avantage psychologique, elle qui mène 1-0 contre Kanepi suite à sa victoire contre cette dernière à Wimbledon en 2021.