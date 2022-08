WTA - Washington : Raducanu qualifiée, Kenin sortie d'entrée

Elle a fait respecter son statut. Dans la nuit de mardi à mercredi, la Britannique Emma Raducanu, 10eme joueuse mondiale et tête de série n°2, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Washington aux Etats-Unis, après sa victoire contre l'Américaine Louisa Chirico, 216eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-4, 6-2) et 1h27 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle sauvée, l'Américaine a été breakée d'entrée, avant de devoir sauver une balle de double-break dans la foulée. Finalement, à 2-3, et même si elle s'y est reprise à deux fois pour cela, Louisa Chirico a fini par égaliser. Mais à 4-4, la moins bien classée des deux a de nouveau craqué, et cette fois au pire des moments, malgré là encore une première balle sauvée, pour céder un deuxième et dernier service. Dans la foulée, la Britannique, tenante du titre de l'US Open, a conclu sur un ultime jeu blanc pour empocher cette première manche (6-4).

Sept défaites de rang pour Kenin

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Emma Raducanu a obtenu une balle de break d'entrée, avant de devoir en sauver une dans la foulée. Finalement, à 2-2, la 216eme joueuse mondiale a fini par rendre définitivement les armes. Malgré une première balle sauvée, la joueuse issue des qualifications a cédé ses deux derniers services et les quatre derniers jeux, dont le dernier blanc (6-2). En revanche, ça ne passe pas pour l'Américaine Sofia Kenin. L'Américaine, lauréate de l'édition 2020 de l'Open d'Australie et finaliste à Roland-Garros la même année, effectuait son grand retour à la compétition, elle qui était absente depuis le mois de mars. La 416eme joueuse mondiale, bénéficiaire d'une wild card, a chuté contre la Colombienne Camila Osorio, 67eme joueuse mondiale, en deux manches (7-6 (2), 6-1) et 1h29 de jeu. Cette année, Kenin, qui n'avait pas joué entre l'édition 2021 de Wimbledon et le mois de janvier dernier, n'a disputé que neuf matches et avait commencé par deux succès, avant sept défaites de rang.