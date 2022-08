WTA - Washington : Pegula s'incline face à Saville dès les huitièmes de finale

D. C.

Pegula a manqué de réussite

Jessica Pegula ne pourra pas défendre jusqu’au bout son titre. L’Américaine, tête de série numéro 1 à Washington, a chuté dès les huitièmes de finale face à Daria Saville. Si l’entame de match a été relativement équilibrée, c’est bien la 7eme joueuse mondiale qui a été la première à se procurer une balle de break dès le quatrième jeu. Toutefois, l’Australienne a eu du répondant et a pu tenir sa mise en jeu. Le statu quo entre les deux joueuses s’est poursuivi un bon moment. Mais, à l’issue d’un neuvième jeu remporté blanc, c’est la 88eme mondiale qui a breaké la première. Jessica Pegula a alors su répliquer dans la foulée à l’issue d’un jeu accroché. Toutefois, l’Américaine a perdu pied une nouvelle fois et concédé son service pour la fois de trop. En effet, Daria Saville a tenu bon et conclu cette première manche indécise à sa deuxième opportunité. Un ascendant que l’Australienne a immédiatement confirmé.A la quatrième balle de break, cette dernière a pris le service de Jessica Pegula au terme du premier jeu de la deuxième manche. La tête de série numéro 1, ne voulant pas sombrer, a tenté de recoller mais l’efficacité n’a pas été sienne. Les trois balles de débreak obtenues ont toutes été écartées par Daria Saville. Cette dernière a dû recommencer dans le sixième jeu, avec Jessica Pegula qui a eu trois nouvelles occasions de recoller. L’Australienne a tenu bon et laissé passer l’orage. Dès lors, la 88eme mondiale n’a plus été inquiétée. La deuxième balle de match lui a permis de sceller le sort de la rencontre (7-5, 6-4 en 1h39’) et de rejoindre Rebecca Marino en quarts de finale. La Canadienne, tombeuse de Venus Williams au premier tour et passée par les qualifications, a pris le meilleur sur Andrea Petkovic (6-3, 3-6, 6-1 en 1h54’).