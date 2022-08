WTA - Washington : Le tableau et les résultats

WASHINGTON (Etats-Unis, WTA 250, dur, 246 198 €)

Tenante du titre (en 2019) : Jessica Pegula (USA)



1er tour

Pegula (USA, n°1) - Baptiste (USA, WC)

Saville (AUS) - Bjorklund (SUE, Q)

Marino (CAN, Q) - V.Williams (USA, WC)

Petkovic (ALL) - Tauson (DAN, n°8)



Halep (ROU, n°3) bat Bucsa (ESP, Q) : 6-3, 7-5

Brengle (USA) - Kalinskaya (RUS)

L.Zhu (CHN) - Dart (GBR)

Minnen (BEL) - Kanepi (EST, n°6)



Sherif (EGY, n°7) - Vekic (CRO)

Xiy.Wang (CHN, LL) - Maria (ALL)

Martincova (RTC) - Xin.Wang (CHN)

Yastremska (UKR) - Azarenka (BIE, n°4)



Mertens (BEL, n°5) - Samsonova (RUS)

Tomljanovic (AUS) - Stephens (USA)

Kenin (USA, WC) - Osorio (COL)

Chirico (USA, Q) - Raducanu (GBR, n°2)