WTA - Washington : Kanepi qualifiée pour les quarts

Elle a fait respecter son statut. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'Estonienne Kaia Kanepi, 37eme joueuse mondiale et tête de série n°6, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Washington aux Etats-Unis, sur dur, après sa victoire contre la Chinoise Lin Zhu, 97eme joueuse mondiale, en trois manches (4-6, 6-4, 6-4) et 2h38 de jeu. Dans la première manche, l'Estonienne a perdu son service d'entrée, avant de devoir sauver deux balles de double-break à 4-2. Au moment de servir pour le gain de cette première manche, la Chinoise a dû sauver une balle de débreak, dans un premier temps, avant de parvenir à ses fins à sa deuxième opportunité (6-4). Dans la deuxième manche, à 2-1, Kaia Kanepi a obtenu une première balle de break, mais sans réussite. Les trois derniers jeux n'ont ensuite été que des breaks. A 3-4, Lin Zhu a alors été la première à perdre son service.

Deux balle de match pour Kanepi

Dans la foulée, la mieux classée des deux, qui servait pour le gain de cette deuxième manche, a eu deux opportunités pour conclure, avant de perdre, à son tour, sa mise en jeu. Juste après, la moins bien classée des deux servait pour rester en vie, mais elle a fini par craquer, malgré une première balle sauvée (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, la 37eme joueur mondiale a été, à nouveau, breakée d'entrée, avant, dans la foulée, s'y reprendre à six fois pour effacer son handicap, pour prendre ensuite également le service suivant de son adversaire et mener alors 4-1. A 4-2, la tête de série n°6 a sauvé une première balle, avant de céder sur la deuxième et perdre son avantage (4-4). Après une nouvelle balle de break, dans la foulée, l'Estonienne a obtenu gain de cause sur l'ultime jeu de service de son adversaire du jour, pour s'offrir cette rencontre, au bout de sa deuxième balle de match (6-4).