WTA - Washington : Halep passe le premier tour

Halep a eu du mal à conclure

Simona Halep n’a pas manqué ses débuts à Washington. Tête de série numéro 3 du tournoi WTA organisé dans la capitale américaine, la Roumaine a pris le meilleur sur l’Espagnole Cristina Bucsa, issue des qualifications. Une rencontre que la 16eme mondiale a démarré fort avec le break d’entrée… mais son adversaire a immédiatement effacé ce jeu de service de retard. Néanmoins, Simona Halep a conservé l’initiative dans l’échange et, au terme du sixième jeu, elle a su prendre une nouvelle fois l’engagement de la 123eme joueuse mondiale. Après avoir manqué une première balle de set à la réception, la Roumaine a fini par avoir le dernier mot sur son service de manière autoritaire. Un ascendant que la tête de série numéro 3 du tournoi a confirmé dès le premier jeu de la deuxième manche. En effet, Simona Halep a pris le service de Cristina Bucsa puis a fait la course en tête sans être inquiétée jusqu’au sixième jeu.C’est à ce moment que l’Espagnole a repris confiance mais sans que la réussite soit au rendez-vous. Les deux balles de débreak obtenues n’ont pas été convertie. Dans la foulée, c’est sur un jeu blanc que Simona Halep a corsé l’addition et s’est offert le droit de servir pour le gain du match. La machine s’est alors comme grippée. A deux reprises, la 16eme mondiale a échoué à obtenir la moindre balle de match sur son service et a offert à Cristina Bucsa l’occasion de se relancer. Remportant trois jeux de suite, l’Espagnole a recollé à cinq jeux partout mais elle n’a ensuite pas pu résister à la reprise en main effectuée par son adversaire. Prenant à nouveau le service de l’Espagnole, Simona Halep n’a cette fois pas laissé passer l’occasion de conclure sur son engagement, à la deuxième balle de match (6-3, 7-5 en 1h21’). La Roumaine affrontera Madison Brengle ou Anna Kalinskaya pour une place en quarts de finale.