WTA - Washington : Halep abandonne, Kalinskaya en quarts de finale

Anna Kalinskaya advances into the quarterfinals after Halep retires due to injury.

Halep a préféré s’arrêter net

Simona Halep n’a pas pu défendre ses chances jusqu’au bout. La Roumaine, tête de série numéro 3 à Washington, a abandonné à l’occasion de son huitième de finale l’opposant à Anna Kalinskaya. Une rencontre qui a démarré de manière assez particulière. Si la Russe a eu trois balles de break à sauver à l’occasion de ses deux premiers jeux de service, elle a été tranchante quand il s’est agit de prendre le service de la 16eme joueuse mondiale, visiblement affaiblie alors qu’une température supérieure à 30° agit comme une chape de plomb sur la capitale américaine. Convertissant ses deux balles de break, Anna Kalinskaya a très vite mené quatre jeux à rien… avant de voir cet avantage disparaître en fumée face à une adversaire retrouvée. En effet, après avoir remporté un premier jeu de service blanc, Simona Halep a insisté puis a pu effacer un premier break de retard.Au moment de servir pour conclure le set, la Russe a vacillé et son adversaire en a bien profité. La tête de série numéro 3 a alors égalisé à cinq jeux partout. Alors que le match semblait relancé, Anna Kalinskaya a répliqué pour prendre une nouvelle fois le service de Simona Halep et, cette fois, sceller le sort du set sur son propre engagement. La 71eme mondiale a alors maintenu la Roumaine sous pression et lui a fait perdre son service une nouvelle fois. Mais, après avoir remporté le sien sur un jeu blanc, Simona Halep a pris la décision d’arrêter prématurément la rencontre (7-5, 2-0 en 1h08'), sans que la raison exacte soit connue même si la chaleur a dû jouer. Anna Kalinskaya se qualifie ainsi pour les quarts de finale, avec Lin Zu ou la tête de série numéro 6 Kaia Kanepi qui sera son adversaire.