WTA - Washington : Fin de parcours prématurée pour Clara Tauson

Les Américaines pas à la fête

Un petit tour et puis s’en va pour Clara Tauson. Pour son premier match depuis son élimination d’entrée à Wimbledon, la Danoise n’a pas pesé bien lourd face à Andrea Petkovic malgré son statut de tête de série numéro 8. En effet, si elle a su effacer le break concédé d’entrée face à l’Allemande, la 49eme joueuse mondiale a ensuite été dominée et a craqué dans les moments importants. Andrea Petkovic est parvenu à convertir les deux balles de break qu’elle a su se procurer afin de boucler une série de quatre jeux remportés consécutivement qui lui a offert le gain de la première manche. Sur sa lancée, la 68eme mondiale n’a pas laissé le temps à son adversaire de sortir la tête de l’eau. Toujours impeccable sur les balles de break, l’Allemande s’est très vite envolée au tableau d’affichage afin de mener cinq jeux à rien, prenant deux fois le service de Clara Tauson au passage. La Danoise a alors eu un sursaut d’orgueil quand, après avoir sauvé trois balles de match, elle a su effacer un de ses breaks de retard. Le contrecoup a alors été terrible car c’est sur un jeu blanc remporté sur le service de Clara Tauson qu’Andrea Petkovic a scellé le sort du match (6-2, 6-2 en 1h10’). L’Allemande retrouvera ainsi Rebecca Marino, qui a éliminé Venus Williams ce lundi.Le début de journée sur les courts de Washington n’a pas souri aux joueuses américaines. Tout d’abord, Madison Brengle a été nettement dominée par Anna Kalinskaya. La Russe a eu besoin d’à peine plus d’une heure pour s’imposer en n’ayant laissé que trois jeux en route, uniquement dans le premier set (6-3, 6-0 en 1h07’). La 71eme joueuse mondiale rejoint ainsi la tête de série numéro 3 Simona Halep, tombeuse de Cristina Bucsa ce lundi. Sloane Stephens n’a pas connu plus de réussite. La 57eme joueuse mondiale a également chuté face à Ajla Tomljanovic. Après une première manche à sens unique, l’Américaine a tenté de réagir mais un seul des deux breaks de retard a pu être effacé. Grâce à ce succès (6-1, 6-4 en 1h09’), la 69eme joueuse mondiale rejoint Liudmila Samsonova au deuxième tour dans la capitale américaine.