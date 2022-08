WTA - Washington : Deuxième titre pour Samsonova

Samsonova a eu raison de Kanepi

Liudmila Samsonova ajoute une deuxième ligne à son palmarès. Sacrée en 2021 à Berlin aux dépens de Belinda Bencic, la Russe a cette fois pris le meilleur sur Kaia Kanepi pour remporter le tournoi WTA de Washington. Une finale qui a démarré avec deux joueuses très solides au service. En effet, neuf jeux durant, aucune des deux finaliste n’a lâché plus de deux points sur sa mise en jeu. Toutefois, alors que l’issue la plus probable était un jeu décisif, c’est l’Estonienne qui a eu le dernier mot. En effet, alors que Liudmila Samsonova servait pour rester dans cette première manche, cette dernière a connu une petite baisse de régime qui a permis à la tête de série numéro 6 de breaker et de virer en tête dans cette finale. Dans la foulée, la Russe a quitté le court quelques instants, sans doute pour se rafraîchir face aux 32°C qui régnait dans la capitale américaine, mais surtout pour se remettre les idées à l’endroit. La deuxième manche a débuté sur les même bases que la première mais c’est plus tôt, dès le sixième jeu, que Liudmila Samsonova a eu une balle de break contre elle.Toutefois, la 60eme mondiale a su l’écarter et ça a changé la face de cette finale. En effet, dans la foulée, la Russe est allée prendre le service de l’Estonienne avant de continuer sur sa lancée. Au terme d’une série de quatre jeux remportés consécutivement, Liudmila Samsonova a égalisé à une manche partout. Le protocole chaleur étant en place ce dimanche à Washington, les deux joueuses ont pu profiter d’une pause de dix minutes pour se rafraîchir avant la dernière manche. Toutefois, alors que les deux joueuses n’ont eu de cesse de se neutraliser pendant six jeux, c’est alors Kaia Kanepi qui a demandé à quitter le court pour un temps mort médical. A son retour, la 37eme mondiale a perdu pied. Remportant neuf des dix derniers points, Liudmila Samsonova a profité d’une fin de match à sens unique pour s’imposer (4-6, 6-3, 6-3 en 1h46’) et remporter le tournoi WTA de Washington. Une victoire qui va lui permettre de retrouver dès ce lundl le Top 50 au classement mondial, quand son adversaire va se rapprocher de la 30eme place.