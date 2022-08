WTA - Washington : Azarenka domine Yastremska pour sa reprise

All smiles after that performance 😁@vika7 wins 8️⃣ straight games to defeat Yastremska 6-4, 6-0.#CitiOpen pic.twitter.com/VSHEHjXCpP

— Citi Open (@CitiOpen) August 2, 2022

Azarenka a pu dérouler

C’est un retour réussi pour Victoria Azarenka. Absente du circuit WTA depuis son élimination au troisième tour de Roland-Garros par Jil Teichmann, la Biélorusse a répondu présente pour son entrée en lice face à Dayana Yastremska et son premier match sur dur en vue de l’US Open. Une rencontre que la tête de série numéro 4 a pris par le bon bout avec le break pris dès le premier jeu. Mais cet avantage n’a pas tenu. En effet, parvenant à mettre son adversaire en difficulté, l’Ukrainienne a pu recoller à trois jeux partout. Mais la 77eme mondiale n’a fait que lance une séquence de quatre jeux qui se sont tous conclus par un break. Un statu quo qui a joué en faveur de Victoria Azarenka.Cette dernière, retrouvant un peu de sérénité au service, a pu conclure le premier set à la deuxième occasion. Un ascendant que la Biélorusse a immédiatement consolidé avec un break blanc lui permettant de faire la course en tête. Ne voulant pas sombrer, Dayana Yastremska a élevé son niveau de jeu et a pu avoir trois balles de débreak. Mais, une par une, Victoria Azarenka a été en mesure de les écarter et a ensuite pu tenir son service. La 20eme mondiale n’a alors plus été inquiété sur son engagement, avec deux jeux blancs à signaler. A cela s’est ajouté une pression permanente sur le service de Dayana Yastremska, qui n’a jamais su s’en libérer. Convertissant deux de ses trois dernières balles de break, Victoria Azarenka a conclu la rencontre sans concéder le moindre jeu dans cette deuxième manche (6-4, 6-0 en 1h28’). Elle retrouvera pour une place en quarts de finale Tereza Martincova, tombeuse de Xinyu Wang en trois manches (0-6, 6-4, 6-4 en 2h07').