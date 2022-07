WTA - Varsovie : Swiatek réussit tranquillement son entrée en lice

Elle n'a pas tremblé. Ce mercredi, la Polonaise Iga Swiatek, numéro une mondiale et tête de série n°1, s'est tranquillement qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Varsovie, en Pologne, sur terre battue, après sa victoire contre sa compatriote Magdalena Frech, 82eme joueuse mondiale, en deux manches (6-1, 6-2) et 1h15 de jeu. Dans la première manche, après trois premiers jeux équilibrés, Iga Swiatek a ensuite accéléré pour remporter les quatre derniers jeux, dont les deux derniers services de son adversaire du jour, même si elle s'y est reprise à deux fois pour cela. Au moment de conclure et d'empocher cette première manche, la mieux classée des deux a également eu besoin de deux balles pour bien mener une manche à zéro (6-1).

Double break pour conclure également la seconde manche

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, ce sont les quatre premiers jeux qui ont alors été équilibrés entre les deux joueuses. Là encore, la numéro une mondiale a ensuite remporté les quatre derniers de cette manche, et donc de cette rencontre, dont les deux derniers services de sa concurrente. Après un premier break à 2-2, la tête de série numéro une s'y est ensuite reprise à deux fois, dans la foulée, pour réaliser le double break. Pour ensuite conclure, juste après, sur un ultime jeu blanc (6-2). Sa prochaine adversaire sera la Roumaine Gabriela Lee, 146eme joueuse mondiale et lucky loser.