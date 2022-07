WTA - Varsovie : Mladenovic gagne enfin un match

Mladenovic revient de loin

Voilà une victoire qui va faire du bien à Kristina Mladenovic ! Hormis sa victoire en double à Roland-Garros avec Caroline Garcia et son titre au tournoi ITF de Caserte dans la foulée, "Kiki" vient de vivre deux mois et demi de galère, sans le moindre succès en simple sur le circuit WTA. Mais la terrible série a pris fin ce mercredi. Battue au deuxième tour à Rabat, puis d'entrée à Roland-Garros, à Eastbourne, à Wimbledon et à Lausanne, celle qui est retombée au 116eme rang mondial a créé la surprise sur la terre battue de Varsovie, en éliminant la tête de série n°6 Anna Bondar, 52eme mondiale.En énorme difficulté au service, Mladenovic a commis 21 doubles-fautes durant cette partie. Elle est passée complètement à côté du premier set, avec quatre breaks concédés, mais a réussi à tenir jusqu'à 3-3 dans le deuxième. C'est à ce moment-là que la pluie est arrivée sur Varsovie, et la partie n'a pu reprendre que ce mercredi.La Française a débuté fort avec un break pour mener 5-3, mais à deux points du set, elle a craqué et Bondar a égalisé à 5-5. Cependant, la Hongroise a craqué à son tour sur le jeu suivant (6-5), et cette fois, Mladenovic n'a pas tremblé pour conclure. Il a donc fallu un troisième set pour départager les deux joueuses, et le scénario s'est avéré un peu fou. Bondar a mené 5-2, puis a manqué une balle de match à 5-4. La Française a égalisé à 5-5, puis a encore sauvé deux balles de match à 6-5.Mladenovic les a toutes sauvées, et c'est finalement elle qui a eu le dernier mot, en convertissant sa première balle de match à 9-8. Quel exploit ! Voici donc la Française en huitièmes de finale, et ce sera contre la Suissesse Viktorija Golubic.