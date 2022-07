WTA - Varsovie : Mladenovic et Burel sorties en huitièmes

Burel impuissante

En quelques heures, le contingent français à Varsovie s'est considérablement réduit. Si Kristina Mladenovic avait fait plutôt bonne impression au 1er tour en sortant la Hongroise Anna Bondar, l'actuelle 116eme mondiale est retombée dans ses travers ce jeudi. Sur la terre battue polonaise,Car, dans un premier temps, la Nordiste s'était montrée plus solide que la Suissesse dans le jeu décisif de la première manche (7-4), avant de complètement craquer et de marquer seulement trois petits jeux ensuite. Au cours du match,, contre seulement deux pour son adversaire. Finalement, le calvaire a pris fin sur un dernier jeu blanc en faveur de la native de Zurich. Cette dernière a désormais rendez-vous avec Jasmine Paolini, un beau test en perspective.Peu avant, c'est donc Clara Burel qui avait également connu la défaite ce jeudi à Varsovie.Face à une sérieuse adversaire du terre battue, la Rennaise n'a pu rivaliser qu'un set, car le reste du temps, c'est l'Italienne qui a déroulé son tennis avec deux manches très largement à son avantage, la première et la dernière. Entretemps, Burel a montré une belle réaction, elle qui était menée 5-2 et a ensuite sauvé trois balles de match dans la deuxième manche. De retour à égalité à 5-5,Malheureusement, le doute n'a pas duré bien longtemps pour la 58eme mondiale au classement WTA. Désormais, il ne reste plus que Caroline Garcia en lice du côté des Bleues, elle qui sera opposée à l'Italienne Elisabetta Cocciaretto ce jeudi.