WTA - Varsovie : Garcia passe le premier tour

Finished with a flourish 🌪

Warsaw No.5 seed 🇫🇷 @CaroGarcia powers into the second round, downing Doi 7-5, 6-4!#PolandOpen pic.twitter.com/fhkvqS1kMw



— wta (@WTA) July 25, 2022

Caroline Garcia est en train de vivre un bel été ! Eloignée des courts en avril-mai pour cause de blessure à un pied, la n°45 mondiale est sur une très belle dynamique, avec des résultats à la fois sur gazon et sur terre battue. Victorieuse du tournoi de Bad Homburg puis huitième de finaliste à Wimbledon, la Lyonnaise a bien enchaîné sur terre, avec une demi-finale à Lausanne et un quart à Palerme.Face à cette Japonaise qui l'avait éliminée à l'Open d'Australie 2021, Caroline Garcia s'est montrée solide. Même si elle a commis 8 doubles-fautes, elle n'a perdu son service que deux fois. Dans la première manche, alors qu'elle servait pour le gain du set à 5-3, elle a cédé sa mise en jeu, mais quelques minutes plus tard, elle a fini par empocher le set à 6-5 sur sa quatrième occasion. Dans le deuxième, c'est Doi qui a breaké en premier, à 3-3, mais Garcia a ensuite haussé son niveau pour enchaîner trois jeux et remporter cette rencontre sur sa première balle de match. La Française aura encore un coup à jouer au tour suivant, face à l'Italienne Cocciaretto qu'elle vient de battre à Palerme, ou à la wild-card polonaise Kubka. En attendant un éventuel quart de finale contre Iga Swiatek ?