WTA - Varsovie : Garcia inflige un camouflet à Swiatek

Garcia jamais dépassée par Swiatek

Iga Swiatek va commencer à détester affronter les Françaises. Battue à Wimbledon par Alizé Cornet, la numéro 1 mondiale a vécu la même désillusion ce vendredi. Mais, cette fois, c’est devant son public de Varsovie face à Caroline Garcia. La Polonaise, un peu comme sur le gazon londonien, a paru absente durant la première manche. Incapable de tenir son service mais à même de mettre en difficulté son adversaire, la native de Varsovie a vu les jeux défiler. Breakée à trois reprises, Iga Swiatek n’a su réagir qu’une seule fois en effaçant un de ses jeux de service de retard. Caroline Garcia, après avoir tenu son engagement dès le premier jeu, a récidivé dans le septième. Ecartant au passage deux balles de débreak, la Lyonnaise a conclu le premier set à la première occasion. Toutefois, une réaction d’Iga Swiatek était attendue et elle a été éclatante. Si les deux joueuses ont tenu leur premier jeu de service dans la deuxième manche, la numéro 1 mondiale s’est envolée au tableau d’affichage.Après avoir écarté deux balles de break, elle a remporté pas moins de six jeux à la suite. Iga Swiatek a ainsi redonné confiance à son public et effacé son retard sur Caroline Garcia. La 45eme mondiale, pas sonnée par ce retour de flamme de la patronne du circuit, a entamé la dernière manche en obtenant deux nouvelles balles pour prendre le service de son adversaire, mais sans connaître la réussite. Les deux joueuses se sont alors neutralisées jusqu’à la fin du septième jeu. C’est alors une séquence de trois jeux de service perdu qui a conclu la rencontre… en faveur de Caroline Garcia. En effet, après avoir vu le break pris être immédiatement effacé, la Tricolore a continué sur sa lancée et, à sa première balle de match, a scellé le sort de la rencontre (6-1, 1-6, 6-4 en 2h19’) devant un public médusé, mettant fin à la série de 18 victoires de suite sur terre battue de la numéro 1 mondiale. Après ce coup d’éclat, Caroline Garcia retrouvera ce samedi Jasmine Paolini pour une place en finale.