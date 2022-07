WTA - Varsovie : Garcia enchaîne et verra les quarts de finale

Il y aura bien encore une Française en lice à Varsovie en quarts de finale. Si, un peu plus tôt dans la journée, Kristina Mladenovic et Clara Burel ont été éliminées en trois manches sur la terre battue polonaise, ce n'est pas le cas de Caroline Garcia. Ce jeudi, contre Elisabetta Cocciaretto, la Française n'a pas tremblé pour l'emporter logiquement en deux sets (6-3, 7-5) et 1h38 de jeu. Dans la lignée de ses belles dernières semaines (succès à Bad Hombourg, 8eme de finale à Wimbledon et finale à Lausanne), la Lyonnaise a assuré sur le court face à une adversaire hors du top 100 (105eme mondiale). Si Garcia a connu un démarrage moyen, c'est bien elle qui a fait craquer en première Cocciaretto presque d'entrée, à 1-0 en sa faveur. Elle a ensuite dû sauver deux balles de débreak, à 4-2, pour conclure derrière sur son service (seulement 48 % de premières) et ainsi prendre les commandes de ce match.

Et maintenant, l'ogre Swiatek ?

Par la suite, l'Italienne a manqué de convertir trois balles de break, à 1-0 et 2-1 pour elle, puis Garcia s'est à nouveau montrée bien plus solide en fin de set. Grâce notamment à deux jeux blancs de suite, la Française a mis la pression sur la native d'Ancône, qui s'est cette fois ratée presque au pire des moments. En effet, à 5-5, Cocciaretto a concédé sa mise en jeu sur la troisième balle de break de la Tricolore dans cette manche, la première dans ce jeu. Derrière, l'actuelle 45eme mondiale au classement WTA a conclu et a donc signé une nouvelle victoire sur la surface ocre. Qualifiée pour les quarts de finale à Varsovie, Garcia pourrait désormais avoir un très gros rendez-vous ce vendredi. Car, si la Polonaise Iga Swiatek fait respecter la logique face à la Roumaine Gabriela Lee, c'est bien elle qui sera la prochaine adversaire de la Française...