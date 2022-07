WTA - Varsovie : Garcia écrase Paolini et affrontera Bodgan en finale

Flying straight into the final 💨

Garcia visera un 10eme titre dans sa carrière

Décidément, depuis quelques semaines, Caroline Garcia brille à nouveau. Titrée sur le gazon de Bad Homburg fin juin et demi-finaliste il y a peu sur la terre battue de Lausanne, la Française va disputer ce dimanche à Varsovie une nouvelle finale en 2022. En effet, au lendemain de sa superbe victoire contre la numéro une mondiale Iga Swiatek au tour précédent,Ce samedi, en demi-finale, l'actuelle 45eme mondiale au classement WTA a semblé intouchable ou presque sur la terre battue polonaise. Après un premier jeu blanc pour commencer, Garcia a breaké d'entrée l'Italienne pour déjà s'échapper dans cette première manche et mener rapidement 3-0. Si la Toscane a ensuite réussi à conserver sa mise en jeu,Derrière, cette dernière pouvait en terminer de ce premier acte sur son service.Par la suite, la 58eme mondiale a tenté de réagir et a pris les devants en début de deuxième manche, avant de complètement craquer. En effet, la Lyonnaise a inscrit les cinq jeux suivants grâce notamment à deux nouveaux breaks, dont un blanc à 3-1, et s'est alors détachée définitivement dans ce match. Car, si Garcia a ensuite raté ses trois premières balles de match sur le service de Paolini, la tête de série numéro cinq du tournoi a fini le travail sur sa mise en jeu.Dimanche, en finale, elle a désormais rendez-vous avec la Roumaine Ana Bogdan (108eme mondiale), tombeuse un peu plus tôt de l'Ukrainienne Kateryna Baindl (7-5, 7-5). Pour le moment, Garcia mène 1-0 dans leurs confrontations. Une victoire qui remonte à 2017, au 2eme tour à Wimbledon (6-4, 6-3). Par ailleurs,