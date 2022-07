WTA - Varsovie : Burel souffre puis déroule

Eliminée en huitièmes de finale à Lausanne il y a deux semaines, alors qu'elle avait disputé la finale l'an passé, Clara Burel a chuté au classement, et elle n'est que 131eme cette semaine. Mais la Bretonne de 21 ans est bien décidé à remonter cet été, et cela a bien commencé, avec une qualification pour les huitièmes de finale à Varsovie.Burel a mené 3-1 dans le premier set, puis les deux joueuses se sont échangé les breaks, et c'est la Slovaque qui s'est procurée quatre balles de set à 6-5. Mais la Française les a sauvées, et a enchaîné en gagnant le tie-break 7-5 sur sa première occasion. Sur sa lancée, Burel a largement dominé le début de deuxième manche, en menant 4-0. Schmiedlova a effacé l'un de ses breaks de retard, mais pas deux, et c'est donc la Française qui verra les huitièmes de finale, contre l'Italienne Paolini ou la Monténégrine Kovinic.