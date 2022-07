Et maintenant Paolini

Mladenovic devra se reprendre ce mercredi

Eliminée en huitièmes de finale à Lausanne il y a deux semaines, alors qu'elle avait disputé la finale l'an passé, Clara Burel a chuté au classement, et elle n'est que 131eme cette semaine. Mais la Bretonne de 21 ans est bien décidé à remonter cet été, et cela a bien commencé, avec une qualification pour les huitièmes de finale sur la terre battue de Varsovie. Opposée à la Slovaque Anna Karolina Schmiedlova, beaucoup mieux classée qu'elle (78eme), la jeune Française a souffert puis a déroulé son tennis, pour finalement l'emporter 7-6, 6-1 en 1h47. Burel a mené 3-1 dans le premier set, puis les deux joueuses se sont échangé les breaks, et c'est la Slovaque qui s'est procurée quatre balles de set à 6-5. Mais la Française les a sauvées, et a enchaîné en gagnant le tie-break 7-5 sur sa première occasion.Sur sa lancée, Burel a largement dominé le début de deuxième manche, en menant 4-0. Schmiedlova a effacé l'un de ses breaks de retard, mais pas deux, et c'est donc la Française qui verra les huitièmes de finale, contre l'Italienne Jasmine Paolini. La tête de série n°10 n'a en effet fait qu'une bouchée de Danka Kovinic, qu'elle a battue 6-1, 6-1 en 1h02. L'un des deux jeux marqués par la Monténégrine l'a été sur un break, à 4-0 dans le deuxième set. A noter également ce mardi l'élimination de la tête de série n°7 Nuria Parrizas-Diaz, battue 6-4, 7-6 en 1h57 par Ana Bogdan. L'Espagnole a pourtant mené 5-2 dans la deuxième manche et a manqué une balle de set à 6-5, avant de s'incliner 7-3 au tie-break.Deuxième Française attendue sur les courts ce mardi à Varsovie, Kristina Mladenovic n’a pas pu terminer son match face à Anna Bondar. Ce qui est peut-être une chance pour la Tricolore tant elle est mal embarquée face à la tête de série numéro 6 à Varsovie. En effet, « Kiki » n’a pas vu la lumière dans une première manche à sens unique. Breakée lors de ses trois premiers jeux de service, la 116eme mondiale a alors été menée cinq jeux à rien. Un sursaut d’orgueil lui a permis d’effacer un de ses jeux de service de retard mais Anna Bondar a immédiatement répliqué avec un nouveau break lui offrant le gain de la première manche. La deuxième a démarré avec Kristina Mladenovic qui a fait la course en tête après avoir pris le service de la Hongroise. Toutefois, cette dernière a saisi sa chance pour revenir à deux jeux partout puis, alors que chacune des deux joueuses a remporté sa mise en jeu, la pluie est venue interrompre les débats. Après quelques heures d’attente et face à des prévisions loin d’être optimiste, les organisateurs du tournoi ont annoncé le report des rencontres encore au programme à ce mercredi.