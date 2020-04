WTA : Une sixième joueuse prend sa retraite en 2020

Vania King et le tennis professionnel, c’est fini. L’Américaine de 31 ans avait prévu de prendre sa retraite cette semaine, à l’occasion de l’un de ses tournois préférés, celui sur terre battue de Charleston. Mais la saison WTA est actuellement suspendue pour cause de coronavirus et le tournoi n’aura pas lieu. La native de Californie, dont les parents sont originaires de Taïwan, n’a donc pas pu dire au revoir à ses supporters en direct. Mais elle l’a fait par le biais des réseaux sociaux. « Vous ne m’avez pas beaucoup vue ces dernières années, et beaucoup ont peut-être pensé que j’étais déjà retraitée, mais j’étais blessée à la cheville, ce qui a nécessité une opération. Malheureusement je n’ai jamais réussi à retrouver le niveau que j’avais avant. (…) Malgré tout, je suis reconnaissante envers le tennis, le sport que j’aime, pour m’avoir appris des choses sur moi-même et les autres, pour me montrer une vraie passion, et pour tracer un chemin pour mon futur. Le tennis fera toujours partie de moi et j’ai hâte d’entamer la nouvelle phase de ma vie », écrit notamment Vania King.

King a brillé avec Shvedova

L'Américaine a eu une carrière assez modeste en simple, avec un seul titre remporté, à Bangkok en 2006, deux finales perdues à Guangzhou en 2013 et Nanchang en 2016, et une place de 50eme mondiale décrochée en 2006. Mais en double, Vania King a connu une brillante carrière avec 15 titres glanés, dont Wimbledon et l’US Open 2010 avec la Kazakh Yaroslava Shvedova, et une finale à l’US Open en 2011, toujours avec Shvedova. Elle a aussi atteint la 3eme place mondiale en 2011 et disputé deux demi-finales du Masters en 2010 et 2011. Après Caroline Wozniacki, Johanna Larsson, Ekaterina Makarova, Maria Sharapova et Anna Tatishvili, Vania King est déjà la sixième joueuse à prendre sa retraite cette saison (et Pauline Parmentier, Carla Suarez Navarro et Magdalena Rybarikova doivent également arrêter en 2020) !