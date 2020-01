WTA : Une finale Alexandrova - Rybakina

Le premier trophée WTA de la saison 2020 ira du côté de la Russie ou du Kazakhstan ! Ekaterina Alexandrova (34eme mondiale) et Elena Rybakina s'affronteront en effet samedi pour la première finale de l'année, à Shenzhen en Chine (là où se déroulera également le dernier tournoi de l'année, le Masters). La Russe Alexandrova (25 ans) a battu la joueuse située juste derrière au classement, Garbine Muguruza : 6-4, 6-3 en 1h17. Elle a rapidement mené 5-2 dans la première manche, avant de manquer trois balles de set à 5-3 et finalement perdre son service (5-4). Mais l'Espagnole n'a pas pu confirmer son débreak et a perdu son service, et donc la première manche. Dans la deuxième, Alexandrova a breaké deux fois pour mener 5-1, a perdu l'un de ses services d'avance (5-2), mais a fini par l'emporter sur sa troisième balle de match. Elle tentera de remporter le premier titre WTA de sa carrière au détriment d'Elena Rybakina, qui s'est défaite de Kristyna Pliskova (66eme) 6-2, 7-5 en 1h12. La Kazakhe, auteure de 9 aces et 64% de premières balles, n'a pas été breakée lors de cette partie et a pris le service adverse à 2-1 et 5-2 dans le premier set et à 6-5 dans le deuxième. La joueuse 20 ans tentera de remporter le deuxième titre de sa carrière (après Bucarest 2019) face à une joueuse qu'elle n'a encore jamais affrontée.



SHENZHEN (Chine, WTA International, dur extérieur, 694 322€)

Tenante du titre : Aryna Sabalenka (BIE)



Finale

Alexandrova (RUS, n°5) - Rybakina (KAZ, n°7)



Demi-finales

Alexandrova (RUS, n°5) bat Muguruza (ESP, n°6) : 6-4, 6-3

Rybakina (KAZ, n°7) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-2, 7-5



Quarts de finale

Muguruza (ESP, n°6) bat Diyas (KAZ) : 6-4, 2-6, 6-4

Alexandrova (RUS, n°5) bat Q.Wang (CHN, n°4) : 3-6, 6-4, 6-3

Rybakina (KAZ, n°7) bat Mertens (BEL, n°3) : 6-4, 4-6, 6-2

Kr.Pliskova (RTC) bat Bondarenko (UKR) : 6-4, 6-4



2eme tour

Diyas (KAZ) bat Blinkova (RUS) : 6-1, 6-7 (9), 6-4

Muguruza (ESP, n°6) bat Rogers (USA) : 6-1, 7-6 (2)

Q.Wang (CHN, n°4) bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 0-6, 7-6 (5)

Alexandrova (RUS, n°5) bat Peng (CHN) : 7-6 (7), 6-1



Rybakina (KAZ, n°7) bat Y.Wang (CHN) : 6-3, 6-4

Mertens (BEL, n°3) bat Xiy.Wang (CHN, WC) : 6-4, 6-3

Bondarenko (UKR) bat Zhang (CHN, n°8) : 7-6 (8), 6-3

Kr.Pliskova (RTC) bat Sabalenka (BIE, n°2) : 6-4, 6-4





1er tour

Blinkova (RUS) bat Bencic (SUI, n°1) : 3-6, 6-3, 6-3

Diyas (KAZ) bat Duan (CHN, WC) : 6-3, 6-4

Rogers (USA) bat Gibbs (USA, Q) : 6-3, 5-7, 6-4

Muguruza (ESP, n°6) bat Xin.Wang (CHN, WC) : 3-6, 6-3, 6-0



Q.Wang (CHN, n°4) bat Jabeur (TUN) : 6-0, 6-3

Sasnovich (BIE) bat Friedsam (ALL, Q) : 6-2, 6-3

Peng (CHN) bat Zhu (CHN) : 6-2, 3-6, 6-3

Alexandrova (RUS, n°5) bat Siniakova (RTC) : 6-4, 6-4



Rybakina (KAZ, n°7) bat Zheng (CHN) : 6-2, 1-6, 6-2

Y.Wang (CHN) bat Sorribes Tormo (ESP) : 1-6, 6-1, 6-3

Xiy.Wang (CHN, WC) bat Cirstea (ROU) : 3-6, 6-1, 6-1

Mertens (BEL, n°3) bat Tsurenko (UKR) : 6-3, 6-3



Zhang (CHN, n°8) bat Linette (POL) : 6-4, 6-2

Bondarenko (UKR) bat Doi (JAP) : 6-4, 6-1

Kr.Pliskova (RTC) bat Begu (ROU, Q) : 6-3, 6-3

Sabalenka (BIE, n°2) bat Gasparyan (RUS, Q) : 6-3, 6-0