WTA : Une autobiographie pour Andrea Petkovic

Andrea Petkovic est un personnage dans le milieu du tennis. L’Allemande, qui a eu sa compatriote Steffi Graf comme exemple, est très appréciée sur le circuit. Sympa, souriante, elle dénote aussi sur dans l’univers professionnel depuis ses débuts en 2006. Tout en évoluant sur les courts du monde entier, Petkovic a en effet poursuivi par correspondance des études de sciences politiques. Mais aussi de philosophie et de littérature. La joueuse allemande est du coup considérée comme « l’intello » de la WTA.Numéro 9 mondiale à son meilleur en octobre 2011, Petkovic n’en est moins dotée d’une forte personnalité. Accrocheuse sur les courts, elle avait atteint les demi-finales à Roland-Garros en 2014 ainsi que les quarts de finale à l’Open d’Australie et à l’US Open, la même année en 2011. A Paris, elle avait été stoppée par Simona Halep. A Melbourne, Na Li l’avait éliminée aux portes du dernier carré et elle était tombée devant Caroline Wozniacki à New York.A 32 ans, l’Allemande n’en a pas encore fini avec la petite balle jaune (elle veut jouer jusqu’en 2021) même si ses résultats ont décliné et si elle pointe au 87eme rang du classement ATP en date du dernier paru le 16 mars. L’épidémie de coronavirus a déferlé sur le monde entier, mettant un terme aux compétitions. En attendant la reprise en août, Petkovic a œuvré sur un projet personnel. Celle qui prépare une reconversion dans, probablement, le milieu télévisuel, a eu du temps pour s’investir dans son autobiographie. Un ouvrage qui sera publié le 8 octobre. Andrea Petkovic s’est confiée sur le sujet. « Ce sera une autofiction de 22 chapitres et 286 pages. L'écriture me sert à structurer mes pensées, j'ai beaucoup d'idées et la littérature m'aide à les organiser ! », a-t-elle souligné selon des propos rapportés par Tennisnet.com. « Entre Gloire et Honneur », s’intitulera cette autobiographie sur laquelle elle travaille depuis deux ans.Petkovic, engagée actuellement dans une exhibition à Berlin, le « Bett1 Aces », a précisé que le livre parlerait « d'histoires qui ne se sont pas toujours produites, mais certaines l'ont été ». Il ne s’agirait donc pas d'une autobiographie classique. « J'ai déjà essayé de dire le plus précisément possible ce qui est dit des gens dans la vie publique et de leur environnement, et ce que j'ai à faire avec moi-même ou avec les gens qui sont autour de moi, ce que j'ai déjà appris », a-t-elle lâché.