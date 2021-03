WTA : Un nouveau tournoi en Pologne

New tournament on WTA tour:

Category: WTA250

Venue: Arka Tennis Club, Gdynia, Poland

Date: July 17-25

Prize money: 235.000$

Surface: clay

Director: Marcin Matkowski, former doubles player

— Michal Samulski (@MichalSamulski) March 1, 2021

Le week-end dernier, l’ATP a annoncé qu’elle ajoutait un tournoi à son calendrier, sur la terre battue de Cagliari, en Sardaigne, du 5 au 11 avril. Ce lundi, la WTA en a fait de même, avec l’ajout du tournoi de Gdynia, dans le nord de la Pologne, du 17 au 25 juillet. Il se déroulera sur terre battue, dans les infrastructures de l’Arka Gdynia Sports Club. Ce tournoi, organisé par la Tennis Consulting Company, dont le patron n’est autre que le père d’Iga Swiatek, la gagnante du dernier Roland-Garros (et désormais n°15 mondiale après sa victoire à Adelaide samedi) et le directeur sera l’ancien joueur de double Marcin Matkowski,« Nous voulons créer un événement qui deviendra une marque forte dans le monde du sport et attirera les stars du tennis en Pologne. Considérant la diffusion globale de la discipline, j’espère que le tournoi de Gdynia sera aussi une grande promotion de notre pays à l’étranger », a réagi Tomasz Swatek. En revanche, ce tournoi de Gdynia, doté de 235 000 dollars, se terminera le lendemain du coup d’envoi du tournoi olympique de tennis, ce qui laisse penser que les meilleures joueuses du monde (à commencer par Swiatek ?) seront à Tokyo plutôt qu’en Pologne.