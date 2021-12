WTA : Un nouveau coach pour Garcia

Après avoir passé les dix premières années de sa carrière professionnelle avec son père Louis-Paul pour entraîneur, Caroline Garcia avait décidé de rejoindre l’an passé l’Académie Rafael Nadal, à Majorque, et c’est Gabriel Urpi qui l’avait prise en mains à partir du mois de mai 2021. Mais la Lyonnaise de 28 ans a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière, qui peine à se relancer, avec un autre entraîneur, Bertrand Perret. La joueuse, classée au 74eme rang à la WTA, ne l’a pas encore annoncé officiellement, mais le coach a dévoilé l’information au quotidien régional L’Alsace. Agé de 54 ans, l’Alsacien a notamment formé puis entraîné Paul-Henri Mathieu (ex n°12 mondial), qui avait disputé une finale à Palerme et une demi-finale à Moscou en 2002 et 2003 sous ses ordres, mais a aussi été l’entraîneur de Shuai Peng, qui a remporté le tournoi de Nanchang et disputé la finale de l’Open d’Australie en double en 2017 sous ses ordres également. Puis il s’est occupé d’Ons Jabeur entre 2018 et 2020, contribuant à l’ascension de la Tunisienne, passée de la 110eme à la 45eme place mondiale grâce à lui.

Une incroyable chute pour Garcia entre 2018 et 2021

Caroline Garcia, quant à elle, n’espère pas une "ascension" mais plutôt un retour au premier plan. Depuis son incroyable automne 2017 où elle a remporté coup sur coup les très relevés tournois de Wuhan et Pékin, ce qui lui a permis de finir l’année n°8 mondiale et de jouer le Masters, la Lyonnaise a remporté un tournoi à Tianjin en octobre 2018, juste après avoir atteint la place de n°4 mondiale, et celui de Nottingham en 2019. Numéro 18 mondiale fin 2018, numéro 46 fin 2019 et numéro 45 fin 2020, Caroline Garcia a sombré en 2021, avec 21 victoires (hors qualifications) dans les tournois WTA, pour 25 défaites et seulement trois matchs remportés en Grand Chelem et deux quarts de finale. Bertrand Perret va donc tenter de relancer la carrière de la Française, qui entamera sa saison dès la semaine prochaine lors du (petit) tournoi de Limoges, avant de s’envoler pour l’Australie, si elle est vaccinée.