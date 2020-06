WTA : Un match Hingis - Schnyder fin juillet

Patty Schnyder et Martina Hingis vont s'affronter le 25 juillet à Bienne, dans le cadre d'un tournoi qui réunira un maximum de joueurs suisses sur un week-end, garçons comme filles.- puisque l'homme aux 20 titres du Grand Chelem vient d'annoncer la fin de sa saison -, ni de Stan Wawrinka. Belinda Bencic, en revanche, sera au rendez-vous. Mais c'est bien sûr cet affrontement entre les deux anciennes gloires qui attire d'ores et déjà un maximum de curiosités. Schnyder, retraitée en 2018 et désormais âgée de 41 ans, a atteint les demi-finales de l'Open d'Australie en 2004 et la septième place mondiale en janvier 2005, alors que Martina Hingis a bien sûr gagné cinq tournois du Grand Chelem.L'ancienne n°1 mondiale, 39 ans, est toujours active sur le circuit des légendes en double, ce qui l'a d'ailleurs amené à regretter le report de Roland-Garros : « Cette semaine, Mary Pierce et moi aurions dû jouer ce double des légendes à Paris. J'espère qu'on pourra à nouveau le faire ensemble bientôt, comme au bon vieux temps ! » Finalement retraitée en 2017, Martina Hingis a excellé en double sur toute son ultime partie de carrière, remportant de 2015 à 2017 quatre tournois chez les dames (dont trois avec Sania Mirza) et six en double mixte (avec Leander Paes puis Jamie Murray), sur un total de respectivement treize et sept couronnes.