WTA - Toronto : Swiatek se qualifie tranquillement en huitièmes

Elle n'a pas eu à forcer son talent. Ce mercredi, la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondiale et tête de série n°1, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 de Toronto au Canada, sur dur, après sa victoire contre l'Australienne Ajla Tomljanovic, 72eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux petits sets (6-1, 6-2) et 1h05 de jeu. Dans la première manche, après une balle de break manquée d'entrée, la Polonaise ne s'est ensuite pas loupée sur les deux suivantes. Ce qui lui a alors permis de double-breaker d'entrée son adversaire du jour, avec même un ultime break blanc, et mener assez rapidement 5-0. Avec ce double avantage en poche, Iga Swiatek a ensuite conclu et empoché cette première manche, à sa deuxième opportunité (6-1).

Gauff s'est employée, Pliskova facile

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, l'Australienne n'a remporté aucun de ses quatre services, malgré une balle sauvée d'entrée, puis une autre à 4-2. De son côté, la numéro 1 mondiale a également cédé ses deux premiers services, puis plus rien. Résultat, à l'arrivée, avec un double-break encore en poche, la tête de série n°1 a conclu sur sa première balle de match (6-2). Qualifications également pour l'Américaine Cori Gauff, 11eme joueuse mondiale et tête de série n°10, face à la Kazakhe Elena Rybakina, 27eme joueuse mondiale, en trois sets (6-4, 6-7 (8), 7-6 (3)) et 2h51 de jeu et pour la Tchèque Karolina Pliskova, 14eme joueuse mondiale et tête de série n°14, contre l'Américaine Amanda Anisimova, 22eme joueuse mondiale, en deux sets (6-1, 6-1) et 54 petites minutes de jeu.