WTA - Toronto : S.Williams retrouve le goût de la victoire

S.Williams a su tenir bon

Serena Williams attendait de revivre cette sensation depuis si longtemps. Battue d’entrée à Wimbledon par Harmony Tan un an après avoir subi la même désillusion face à Aliaksandra Sasnovich, l’Américaine a mis fin à de longs mois de disette en simple sur le circuit WTA. En effet, l’ancienne numéro 1 mondiale a renoué avec la victoire à l’occasion de son duel avec Nuria Parrizas-Diaz au premier tour à Toronto. Une rencontre que celle qui n’est plus actuellement classée à la WTA a démarré avec le break dès le premier jeu de service de l’Espagnole. Mais cette dernière, pas impressionnée par son adversaire, a immédiatement fait son retard pour recoller à deux jeux partout. Si les deux joueuses se sont alors neutraliser, Serena Williams n’a pas manqué d’opportunisme quand une nouvelle occasion de prendre le service de la 57eme mondiale s’est présentée. Ecartant alors une balle de débreak, l’Américaine a attendu sa quatrième balle de set pour valider son avantage au tableau d’affichage.La deuxième manche a tout d’abord vu les deux joueuses rivaliser mais, dans le quatrième jeu, Nuria Parrizas-Diaz a fait vaciller Serena Williams. Il a fallu un duel interminable pour permettre à l’Américaine d’écarter une balle de break sous les viva du public massé dans les travées du Court Central de Toronto. Les deux joueuses ont prolongé leur duel et n’ont pas brillé par leur réussite au moment de convertir les opportunités de prendre le service de l’autre. En difficulté sur son engagement, avec notamment un jeu à neuf égalités, Serena Williams a tenu bon et a su frapper au tout dernier moment. En effet, l’ancienne numéro 1 mondiale a su breaker Nuria Parrizas-Diaz afin de mener cinq jeux à quatre avec le service à suivre pour conclure le match. La première occasion de le faire a été la bonne pour Serena Williams (6-3, 6-4 en 2h01’), qui signe son premier succès sur le circuit WTA depuis son succès en deux manches face à Danielle Collins au troisième tour de Roland-Garros en 2021. Belinda Bencic, tête de série numéro 12, ou Tereza Martincova sera face à elle au deuxième tour.