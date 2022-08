WTA - Toronto : Pas de visa donc pas de tournoi pour Azarenka

Azarenka ne compte pas manquer Cincinnati

C’était un des chocs attendu, il n’aura finalement pas lieu. Ce vendredi, le tirage au sort du tournoi WTA de Toronto a prévu une affiche entre Belinda Bencic, tête de série numéro 12, et Victoria Azarenka, qui a atteint les quarts de finale à Montréal l’an passé. Toutefois, la Biélorusse a été contrainte de déclarer forfait pour le premier des deux tournois d’importance menant à l’US Open, dont le début est prévu le 29 août prochain sur les courts de Flushing Meadows. Eliminée par Xiyu Wang en quarts de finale à Washington cette semaine, Victoria Azarenka n’a pas invoqué une blessure pour justifier son absence à Toronto mais… l’absence de visa. En effet, via un message publié sur son compte officiel Twitter, la 20eme joueuse mondiale a annoncé que les autorités canadiennes lui ont refusé l’entrée sur le territoire. « Je voulais vous informer que, malheureusement, je dois déclarer forfait pour le tournoi à Toronto car mon visa n’a pas été accepté, a-t-elle déclaré. C’est vraiment décevant. »Dans son message, Victoria Azarenka n’a pas abordé le sujet de la justification de ce refus par les autorités canadiennes. « C’est vraiment triste de manquer un des mes tournois préférés, a ajouté la Biélorusse. J’adore jouer au Canada, où il a de très bons supporters et où je me suis fait bien des amis au fil des années. Je souhaite bonne chance à tous ceux qui participeront à l’événement ! » Actuellement aux Etats-Unis après son élimination à Washington, Victoria Azarenka a déjà annoncé qu’elle compte bien poursuivre sa préparation en vue de la dernière levée du Grand Chelem. « On se voit à Cincinnati », a-t-elle conclu. Sacrée dans l’Ohio en 2020 après le forfait de Naomi Osaka, alors blessée au tendon ischio-jambier de la jambe gauche, avant de retrouver la Japonaise en finale de l'US Open, la 20eme mondiale entend bien y figurer malgré tout. Cette absence de la Biélorusse va ainsi ouvrir une place supplémentaire dans le tableau principal du tournoi WTA de Toronto, qui reviendra à une joueuse éliminée au dernier tour des qualifications et qui bénéficiera d’un repêchage.