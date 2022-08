WTA - Toronto : Osaka explique pourquoi elle a abandonné

Osaka : "J'ai eu mal au dos dès le début du match"



Today is just really not a good day…

— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 9, 2022

A un peu plus de deux semaines de cet US Open qu'elle a remporté à deux reprises dans sa carrière (en 2018 et 2020), l'état de santé de Naomi Osaka n'annonce rien de bon pour la star japonaise en perspective du rendez-vous new yorkais. Visiblement débarrassée pour le moment des soucis de pression mentale qui l'avaient beaucoup freinée ces derniers temps, l'ancienne numéro 1 mondiale est cette fois rattrapée par des problèmes physiques. Mardi, pour son entrée en lice dans le tournoi de Toronto, Osaka, qui avait fait son grand retour sur les courts la semaine dernière à San José (défaite au 2eme tour contre Cori Gauff), deux mois et demi après sa dernière apparition, en mai dernier à Roland-Garros, où elle avait mordu d'entrée la poussière, n'a pu aller au bout de son match. Opposée à Kaia Kanepi, finaliste la semaine dernière à Washington, où elle s'était cassé les dents sur la Russe Liudmila Samsonova,, qui menait alors un set à rien après avoir empoché la première manche au jeu décisif.Menée 3-0 et souffrant visiblement de plus en plus, Osaka, qui avait donné très vite l'impression d'être diminuée et de ne pas pouvoir lutter à armes égale avec son adversaire, a préféré abandonner."J'ai eu mal au dos dès le début du match et malgré tous mes efforts pour le surmonter, je n'ai pas pu le faire aujourd'hui (mardi)", a avoué Osaka, ajoutant par la suite sur Twitter que ce mardi n'avait vraiment "pas été une bonne journée" pour elle. Un peu comme la période qu'elle traverse en somme.