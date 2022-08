WTA - Toronto : Le tableau

Draw time! Projected #NBO22 QFs:

Swiatek vs. Muguruza

Sakkari vs. Jabeur

Badosa vs. Pegula

Kontaveit vs. Sabalenka



— National Bank Open (@NBOtoronto) August 5, 2022

Cornet et Garcia face à face d’entrée

TORONTO (Canada, WTA 1000, dur, 2 914 714€)

1er tour

Les têtes d’affiche du tennis féminin seront toutes au rendez-vous. Comme chaque année paire, Toronto va accueillir le premier de deux tournois WTA 1000 servant de répétition générale avant l’US Open, avec Danielle Collins qui sera la seule membre du Top 10 à manquer à l’appel. Restant sur une contre-performance à domicile face à Caroline Garcia, Iga Swiatek va faire ses débuts sur durs au Canada. Exemptée du premier tour, la Polonaise lancera son tournoi face à Veronika Kudermetova ou Shelby Rogers. Au troisième tour, la numéro 1 mondiale pourrait retrouver la finaliste du dernier US Open Leylah Fernandez, qui était à ses côtés durant la cérémonie du tirage au sort. A l’opposé du tableau, Anett Kontaveit devra en découdre avec Jil Teichmann ou Venus Williams pour débuter avec un potentiel troisième tour l’opposant à Simona Halep. Maria Sakkari, tête de série 3, a été placée dans la même partie de tableau qu’Iga Swiatek et affrontera Sloane Stephens ou Sofia Kenin lors de son premier match. Paula Badosa, quatrième dans la hiérarchie, est de l’autre côté du tableau, avec Katherine Sebov ou Yulia Putintseva comme première adversaire.Côté Français, seules deux joueuses ont obtenu un billet direct pour le tableau principal… et le tirage au sort n’a pas été clément pour elles. En effet, Alizé Cornet et Caroline Garcia s’affronteront dès le premier tour à Toronto ! De plus, ce sera la toute première confrontation entre les deux Tricolores sur le circuit WTA. Victorieuse l’an passé à Montréal à l’issue d’une finale face à Karolina Pliskova, Camila Giorgi aura fort à faire d’entrée avec la tenante du titre de l’US Open Emma Raducanu comme adversaire. Finaliste malheureuse en 2021, Karolina Pliskova retrouvera quant à elle sa compatriote Barbora Krejcikova. Mais un des matchs qui attirera l’attention au premier tour risque bien d’être celui entre Belinda Bencic et Victoria Azarenka. De plus, celle qui en sortira victorieuse pourrait affronter Serena Williams au deuxième tour puis Naomi Osaka ou Garbiñe Muguruza au troisième. Sacrée à Wimbledon, Elena Rybakina lancera sa semaine par un duel face à une qualifiée avant de potentielle croiser Cori Gauff puis Aryna Sabalenka dans une partie basse de tableau moins intense que la supérieure.- ByeKudermetova (RUS) - Rogers (USA)Haddad Maia (BRE) - Trevisan (ITA)Qualifiée - Fernandez (CAN, n°13)Bencic (SUI, n°12) - Azarenka (BIE)Qualifiée - S.Williams (USA)Kanepi (EST) - Osaka (JAP)- Bye- ByeStephens (USA) - Kenin (USA)Anisimova (USA) - Zhao (CAN)Krejcikova (RTC) - Ka.Pliskova (RTC)Kasatkina (RUS, n°11) - Andreescu (CAN)Cornet (FRA) - Garcia (FRA)Marino (CAN) - Q.Zheng (CHN)- Bye- ByeQualifiée - Keys (USA)Bondar (HUN) - Mertens (BEL)Giorgi (ITA) - Raducanu (GBR, n°9)Ostapenko (LET, n°16) - Kalinina (UKR)Kvitova (RTC) - Riske Armitraj (USA)Sebov (CAN) - Putintseva (KAZ)- Bye- ByeSorribes Tormo (ESP) - QualifiéeRybakina (KAZ) - QualifiéeQualifiée - Gauff (USA, n°10)Halep - QualifiéeS.Zhang (CHN) - QualifiéeTeichmann (SUI) - V.Williams (USA)- Bye