WTA - Toronto : Kontaveit sortie dès son entrée en lice, Badosa abandonne

Elle n'ira pas plus loin. Ce mercredi, l'Estonienne Anett Kontaveit, 2eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a été sortie dès son entrée en lice au tournoi WTA 1000 de Toronto au Canada, sur dur, par la Suissesse Jil Teichmann, 21eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-4) et 1h28 de jeu. Une autre membre du Top 3 n'ira pas plus loin. En effet, l'Espagnole Paula Badosa, 3eme joueuse mondiale et tête de série n°4, a été contrainte à l'abandon contre la Kazakhe Yulia Putintseva, 46eme joueuse mondiale, après 1h27 de jeu. Son adversaire avait alors remporté la première manche (7-5) et avait ensuite remporté le premier jeu de la deuxième manche (1-0), avant que cette rencontre ne s'arrête alors prématurément. C'est passé pour la Biélorusse Aryna Sabalenka, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°6, contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, 41eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 6-3) et 1h51 de jeu.

C'est terminé pour Fernandez et Ostapenko

Qualification aussi pour l'Américaine Jessica Pegula, 7eme joueuse mondiale et tête de série n°7, contre sa compatriote Asia Muhammad, 187eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (6-2, 7-5) et 1h43 de jeu. Ca passe également pour la Roumaine Simona Halep, 15eme joueuse mondiale et tête de série n°15, face à la Chinoise Shuai Zhang, 45eme joueuse mondiale, en deux sets (6-4, 6-2) et 1h12 de jeu. C'est terminé pour la Canadienne Leylah Fernandez, 13eme joueuse mondiale et tête de série n°13, battue par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 24eme joueuse mondiale, en deux sets (7-6 (4), 6-1) et 1h38 de jeu. C'est aussi fini pour la Lettone Jelena Ostapenko, 16eme joueuse mondiale et tête de série n°16, battue par l'Américaine Alison Riske, 35eme joueuse mondiale, en trois manches (7-6 (2), 0-6, 7-5) et 2h24 de jeu.